Castiglione Falletto ha dato l'addio a Giuliano Moscone, vicesindaco per 30 anni

Si sono svolti oggi pomeriggio nella parrocchia di San Lorenzo a Castiglione Falletto i funerali di Giuliano Moscone, mancato a 79 anni. Tanta commozione e numerosi i ricordi legati alla sua figura da parte dei compaesani.

Era una persona molto conosciuta e ben voluta in paese, come ricorda il sindaco Piero Eirale: "È stato consigliere comunale per più di quarant'anni e per quasi trenta vicesindaco, era la memoria storica del paese e una gran bella persona, una grande perdita per Castiglione".

Insieme al fratello Giancarlo era commerciante di bestiame, e seguiva in particolare i lavori in campagna. Abitava nella Cascina della Porta.