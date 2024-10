A Cherasco il ministro Tajani si complimenta con il Piemonte: "la regione del Nord Italia più Azzurra"

Prima di inaugurare la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba, il ministro Antonio Tajani ha incontrato a Cherasco il direttivo regionale e provinciale di Forza Italia.

Ad accompagnare il vicepresidente del Consiglio, altri due ministri piemontesi: Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto Fratin. A fare gli onori di casa, il governatore del Piemonte Alberto Cirio.

Durante l'incontro il ministro Tajani si è complimentato con il Piemonte per l'eccellente risultato elettorale del giugno scorso: è la regione del Nord Italia con la più alta percentuale di voti al partito degli Azzurri. È stata anche l'occasione per dare il bentornato in Forza Italia ad Enrico Costa.

"Avere contemporaneamente tre ministri in provincia Granda è davvero straordinario - ha commentato il segretario provinciale degli Azzurri Franco Graglia -. Grazie all'impegno costante del nostro presidente Cirio, il Piemonte ha finalmente i riconoscimenti che merita. Ancora una volta - conclude Graglia - abbiamo dimostrato di essere una bella squadra coesa, al servizio dei piemontesi".