Inaugurati 2 nuovi PatchUP Point a Cavour e Costigliole Saluzzo

Sabato scorso, l'inaugurazione dei nuovi PatchUP Point a Cavour e Costigliole Saluzzo ha segnato un'altra tappa importante per il marchio PatchUP, già noto per la sua professionalità nelle riparazioni e assistenza per dispositivi elettronici. Questi nuovi sportelli, situati rispettivamente a Cavour in via Saluzzo 28 e a Costigliole Saluzzo in via Piasco 1, rappresentano il frutto di una nuova e promettente partnership con il gruppo EITA - Luce Gas Centro Raccolta CAF e Servizi al Patronato.

Il gruppo EITA si definisce cosi: “Siamo il tuo consulente fisico, in un mondo ormai digitale”. EITA è un rinomato centro di raccolta CAF e Patronato che opera in tutta la provincia di Cuneo e oltre. Con oltre 30 sportelli distribuiti strategicamente sul territorio, offre una vasta gamma di servizi dedicati al Cittadino, con un'attenzione particolare alla gestione delle pratiche fiscali e all'assistenza su delega cliente con tutte le compagnie energetiche italiane.

L'evento di apertura ha attirato molte persone curiose di scoprire i servizi offerti dai nuovi PatchUP Point. Federico, Lorenzo e Carlo, i fondatori di PatchUP, erano presenti per accogliere gli ospiti e rispondere alle loro domande, evidenziando l'importanza di avere un punto di riferimento affidabile per le esigenze tecnologiche della comunità.

PatchUP, nato poco più di un anno e mezzo fa, ha già costruito una solida rete di punti di assistenza. Oltre alle sedi principali di Savigliano e Bra, e ai PatchUP Point di Saluzzo e Verzuolo, i nuovi sportelli di Cavour e Costigliole Saluzzo ampliano ulteriormente la copertura del marchio, permettendo di offrire servizi di alta qualità e interventi rapidi e professionali ancora più vicini ai clienti.

La collaborazione con il gruppo EITA è un elemento chiave di questa espansione. Questa partnership non solo permette a PatchUP di integrarsi in una rete di servizi già esistente e ben rispettata, ma offre anche ai clienti un punto di accesso unico per una vasta gamma di necessità quotidiane.

I nuovi PatchUP Point continueranno a offrire una gamma completa di servizi per dispositivi elettronici, tra cui:

riparazione di display : sostituzione di schermi rotti o danneggiati per smartphone, tablet e computer;

: sostituzione di schermi rotti o danneggiati per smartphone, tablet e computer; sostituzione di batterie : cambio di batterie che non mantengono più la carica, garantendo una maggiore durata dei dispositivi;

: cambio di batterie che non mantengono più la carica, garantendo una maggiore durata dei dispositivi; riparazione di componenti interni : interventi su schede madri, connettori, fotocamere e altri componenti;

: interventi su schede madri, connettori, fotocamere e altri componenti; assistenza software : rimozione di virus, aggiornamenti e ottimizzazione delle prestazioni;

: rimozione di virus, aggiornamenti e ottimizzazione delle prestazioni; consulenze tecniche: valutazioni gratuite per determinare se conviene riparare il dispositivo o sostituirlo.

Per maggiori informazioni

Telefono PatchUP: 351-7810135.

Sito internet https://www.patchup.it/

E-mail info@patchup.it

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia

Instagram https://www.instagram.com/patchup_italia/