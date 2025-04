Buona Pasqua e Pasquetta dal Type Club di Centallo!

In occasione delle festività pasquali, il Type Club di Centallo desidera inviare un caloroso augurio di serenità e felicità a tutti i ballerini, alle loro famiglie e a chiunque abbia voglia di festeggiare con un po’ di buona musica nel cuore.

Il Type Club è molto più di una discoteca: è un punto di riferimento per chi ama il liscio, il caraibico, le grandi orchestre e l’energia travolgente della musica anni '90 e 2000. Ogni serata è pensata per far ballare tutte le generazioni, con eventi che uniscono divertimento e convivialità.

A pochi mesi dall’inizio del 2025, Enrica condivide la sua soddisfazione: “... la risposta del pubblico è stata fantastica. La passione per il ballo continua a crescere e vedere la sala piena ci emoziona ogni volta”.

Serena aggiunge “... la varietà delle proposte musicali ha coinvolto sempre più persone. Il clima che si è creato è quello che sognavamo: energia, amicizia e voglia di stare insieme”.

Sabato 19 aprile

Domenica 20 aprile

Giovedì 24 aprile

Visto il grande successo dello scorso mese, vi aspettiamo nuovamente 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟰 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 con la 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗬 𝗕𝗮𝗻𝗱 e la loro miglior musica 𝗮𝗻𝗻𝗶 '𝟴𝟬, '𝟵𝟬 𝗲 𝟮𝟬𝟬𝟬. Sarà un viaggio musicale attraverso decenni di successi.

Questa serata 𝗲̀ 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝟯𝟬, un'opportunità per le generazioni che hanno vissuto 𝗹𝗲 𝗲𝗽𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗱'𝗼𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗮 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲.





Grazie a chi ci sceglie ogni settimana: ci vediamo presto in pista, pronti per nuove serate da ricordare!

Con affetto,

Enrica, Serena e tutto lo staff del Type Club di Centallo