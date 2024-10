Il Festival dei Luoghi Comuni chiude la sua sesta edizione con Omar Pedrini

A Cuneo ultime ore con il Festival del Luoghi Comuni, organizzato ed ideato dall'associazione Cuadri, iniziato giovedì 10 e prossimo alla conclusione oggi, domenica 13 ottobre.



Sta per calare il sipario anche sulla sesta edizione, dedicata al tema della partecipazione declinata nei vari ambiti, dalla politica, alla tavola allo spettacolo.



Stasera sul palco del Teatro Toselli salirà l'atteso ospite Omar Pedrini insieme ad Alice Isnardi e Alessandro Casalis.



Andrà in scena alle 21 il loro concerto benefico “La solidarietà fa rumore” realizzato in collaborazione con AIDO.

Ispirato all’omonimo podcast sul tema del volontariato e della donazione degli organi prodotto da Aido Piemonte OdV, Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, con l’obiettivo di sensibilizzare su tematiche sociali quali il diritto alla salute, il mutuo soccorso, la cittadinanza attiva e il volontariato.

Il progetto diventa musica per raccontare e supportare le storie di vita vissuta dei due protagonisti del podcast Omar Pedrini e Alessandro Casalis, con un opening act della giovane e talentuosa Alice Isnardi (autrice delle musiche del podcast). Gli artisti effettueranno un set acustico della durata totale di circa 2 ore.

La partecipazione all'evento è possibile solamente con l'acquisto del biglietto, del costo di 15€, su Eventbrite.



Intanto, ieri per la terza giornata del Festival, la mattinata e il primo pomeriggio hanno visto nuovamente i disegnatori di Topolino Magazine Blasco Pisapia e Simona Capovilla, accompagnati dal Maestro Sisti in azione con gli studenti della scuola primaria e media inferiore nell'ambito dei laboratori "Partecipare per Divertirsi" realizzati con Panini Comics Italia.

La mattina alla media 4 di Cuneo ha visto ospite la leggenda della pallavolo Andrea Lucchetta con Insuperabili insieme: All Together We Can Spike, appuntamento incentrato sul gioco dello Spike Ball, il gioco della schiacciata. L’iniziativa, organizzata da Lucky Dreams ha trovato il supporto media del nostro quotidiano Targatocn.it all’interno degli eventi per i 20 anni della testata. Per l'occasione oltre 150 bambini sono scesi in campo a fianco del campione.



Alle 18, ha preso il via il secondo appuntamento con degustazione condotto da Vittorio Castellani aka Chef Kumalé, questa volta in compagnia della giornalista Cinzia Scaffidi, sul tema "Donne e cibo: cucinare per la famiglia, cucinare per professione". Ospiti di questo secondo appuntamento Eleonora Nai e Annarita Belliardo dell'Atelier Mal'Erba di Caraglio che hanno preparato un menù degustazione che ha valorizzato l'utilizzo di prodotti locali e anche ingredienti inaspettati come la carrubba e il rabarbaro.

Infine, la serata ha proposto, invece, il primo dei due appuntamenti realizzati in collaborazione con il Cuneo Bike Festival I Bike CN - Cuneo pedala e cammina e ha visto come protagonisti il campione paralimpico e recordman Diego Colombari e Lorenzo Ingrosso, in rappresentanza del Team Policumbent del Politecnico di Torino che hanno raccontato come sono riusciti ad arrivare allo straordinario risultato di miglior tempo alla World Human Powered Speed Challenge (Whpsc) nella categoria “Men, Arms only, Single rider - 200 meter flying start speed trial”, competizione dedicata ai mezzi a propulsione umana, battendo il precedente record di 83,02 con 83,28 chilometri all'ora.