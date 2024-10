Alpinatour a Torino, l'esposizione curata dal 32° reggimento genio di Fossano della brigata Taurinense

Ampia partecipazione sabato 12 e domenica 13 ottobre all’Alpinatour in piazza Castello a Torino, l’iniziativa promozionale realizzata attraverso la collaborazione tra le Truppe Alpine dell’Esercito e l’Associazione Nazionale Alpini, con lo scopo di introdurre i giovani il al mondo militare e delle penne nere.







Un'occasione per conoscere da vicino le opportunità di arruolamento nell’Esercito Italiano e di approfondimento circa le attività dell’Associazione Nazionale Alpini.

Migliaia di persone hanno visitato l'esposizione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito curata tra l’altro dal 32° reggimento genio di Fossano della brigata Taurinense.





Le due giornate sono state dedicate anche allo sport di montagna, con una parete di arrampicata e una pista da sci artificiale, per i più giovani, assistiti da istruttori di alpinismo e sci, più uno spazio di crossfit militare. Spazio anche alla sicurezza in montagna, con lo stand del servizio Meteomont di previsioni meteorologiche in quota.





L’Alpinatour, al suo secondo appuntamento dopo la tappa di Asiago dello scorso luglio, ha visto oggi anche l’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense davanti al Palazzo Reale.