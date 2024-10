Pallapugno Serie A: la Cantina Terre del Barolo Albese vola in finale

Sarà la Cantina Terre del Barolo Albese a giocarsi lo scudetto con il Marchisio Nocciole Cortemilia, vincendo lo spareggio della semifinale con l’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese.

A Dogliani, in tanti a seguire la sfida: si parte con muro a destra, alla piemontese, e gli albesi aprono con un parziale di due giochi a zero. Raviola e compagni si scuotono, 3-2, ma paradossalmente giocano molto peggio alla ligure, subendo un break di cinque giochi consecutivi per l’8-2 alla pausa (l’ultimo a zero).

Nella ripresa la quadretta di capitan Paolo Vacchetto gestisce il vantaggio per l’11-4 finale.