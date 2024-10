A Moretta musica e amicizia con il coro tedesco di Friburgo

La scorsa settimana, l’Unitre di Moretta ha vissuto una giornata all’insegna della festa, della musica e dell’amicizia.

Il direttivo dell'Unitre ha accolto un gruppo di 40 amici del Deutch Italienischer Chor di Freiburg in Brisgovia, che aveva già ospitato la corale morettese durante il progetto Erasmus Plus.

“La giornata – raccontano Piera Marchisio e Maria Cristina Moine, rispettivamente presidente e vice dell’Unitre - è iniziata con l’accoglienza da parte del nostro direttivo, di un gruppo di 40 amici del ‘Deutch Italienisher Chor’ di Freiburg in Bresgovia, gruppo che aveva già accolto la nostra corale Unitre a Friburgo nell’ambito delle mobilità del progetto Erasmus plus.

L’Unitre di Moretta era infatti stata ospite nell’autunno 2022 per due volte a Friburgo accolta dall’associazione ‘Vivace’ che, sotto il patrocinio del Consolato Italiano a Friburgo in Brisgovia, ha lo scopo di creare un ponte tra le due culture italiana e tedesca.

L’anima di ‘Vivace’ è Katy Nataloni, diplomata al Conservatorio G. Rossini di Pesaro, esperta in didattica musicale ed arrangiatrice di canti.

La prima mobilità Erasmus plus a Friburgo ha visto la partecipazione di 8 associati Unitre in occasione della settimana della Cultura italiana, con la collaborazione della Dante Alighieri e di altre istituzioni che la promuovono. La seconda mobilità con 23 associati Unitre ha avuto l’opportunità di partecipare alla settimana della Cucina e della musica.

È stata una bellissima esperienza che, oltre a scoprire le caratteristiche della cucina tedesca, le due corali hanno condiviso due concerti”.

L’incontro è proseguita con il caloroso ricevimento in Municipio da parte del sindaco Gianni Gatti e di tutta l’amministrazione comunale, seguita dal sontuoso pranzo preparato in sede Unitre dal Direttivo tra canti ed allegria.

Nel pomeriggio passeggiata per le vie del paese e breve puntata al fiume Po e infine ritrovo al centro Polifunzionale San Giovanni dove la Corale Polifonica Unitre e il Deutch Italienisher Chor si sono esibiti in un concerto seguito da un pubblico numeroso ed entusiasta.

Il coro di Friburgo ha presentato otto canzoni di cantautori italiani, per sottolineare quanta ammirazione susciti la musica, il cibo e la calorosa accoglienza italiana.

In seguito il gruppo si è spostato in piazza Castello per condividere una festa organizzata dalla nuova Pro loco di Moretta con pizza e birra, in una sorta di Oktoberfest morettese.

“Una giornata caratterizzata dal calore di un’amicizia condivisa tra tutti i partecipanti – dicono dal direttivo dell’Unitre morettese - con la promessa di ripetere quanto prima questa bella esperienza.