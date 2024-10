Festa annuale per l'AVIS di Garessio con la consegna delle benemerenze ai donatori

Dopo il pranzo, come di consueto, sono stati premiati i donatori meritevoli: Distintivo in rame (dopo 3 anni e 6 donazioni) per Silvia Alberto, Simone Amabile, Maurizio Averame, Jacopo Bianco, Simone Canavese, Luca Ferraris, Matteo Maritano, Chiara Naso e Danilo Sciolfi.

Distintivo in argento (dopo 5 anni e 12 donazioni) per Andrea Dotta, Emanuela Lanteri, Sara Odasso, Alessandra Sardo e Luca Venturino

Distintivo in oro (dopo 10 anni e 24 donazioni) per Pierantonio Cappato, Beatrice Cattaneo, Roberta Correndo, Davide Costa e Daniele Piovano.

Goccia a smalto traforata in oro (dopo 20 anni e 40 donazioni) per Roberto Allamandola, Enrico Bertola, Italo Bracco, Alessandro Buscaglia e Mirko Dani.

Goccia a smalto traforata in oro con rubino (dopo 30 anni e 60 donazioni) per Fabio Franco.

Sono stati inoltre consegnati due attestati di riconoscenza in memoria di soci donatori che non sono più tra noi: Flavio Gazzano, che in 34 anni di attività ha raggiunto 87 donazioni e Roberto Carrara, che in 43 anni ha raggiunto 79 donazioni e che ha ricoperto per più anni la carica di consigliere.