Kinder sorpresa celebra i suoi 50 anni con sorprese e un concorso

KINDER SORPRESA, l’iconico ovetto al cioccolato che racchiude in sé l'emozione di una sorpresa, il divertimento del gioco e l’inconfondibile cioccolato Kinder®, quest’anno celebra il 50° Anniversario dalla sua invenzione con un’iniziativa speciale che permetterà a 50 fortunati vincitori di vivere un’esperienza unica, insieme alla propria famiglia.

Coloro che troveranno, all’interno della serie KINDER SORPRESA NATOONS con il logo del concorso, uno dei 50 KINDERINI dorati in edizione limitata, creati appositamente per l’anniversario, potranno infatti vivere in prima persona la magia di KINDER SORPRESA partecipando a un’esperienza unica, che include, insieme ad un pacchetto viaggio ad Alba, la visita al Laboratorio delle Sorprese Kinder®.

Un luogo, normalmente non accessibile al pubblico, adiacente allo stabilimento produttivo, dove l’immaginazione può diventare realtà: un laboratorio di studio, di idee e di ingegno, dove creativi, designer e ingegneri Ferrero progettano, realizzano e testano quotidianamente le sorprese Kinder®, da sempre in grado di stimolare la fantasia dei bambini di tutto il mondo. Qui è disponibile il regolamento 50 anni KINDER SORPRESA 2024. Era il 1974 quando il gusto della sorpresa ha assunto la forma perfetta: l’ovetto KINDER SORPRESA. Ideato da Michele Ferrero con l’intento di regalare a bambini e adulti la possibilità di vivere e donare l’emozione della Pasqua tutto l’anno. Un manifesto della volontà di Ferrero di realizzare prodotti unici e inimitabili, capaci di offrire a genitori e bambini la possibilità di vivere momenti di gioia, divertimento, scoperta e gioco in famiglia. Oggi presente in 80 paesi nel mondo, KINDER SORPRESA è diventato un prodotto iconico perché racchiude tre elementi in uno: l’emozione di “scartare”, la gioia di assaporare un ovetto dal gusto e dalla qualità inconfondibili e la magia della sorpresa, suscitando sempre grandi emozioni, nonostante il formato sorprendentemente piccolo. Ogni anno Ferrero, attraverso una divisione dedicata, crea circa 300 nuove sorprese, sviluppate con il supporto di esperti e dopo lunghe fasi di studio, ricerca e rigorosi controlli di sicurezza, sempre con l’intento di offrire un assortimento vasto ed eterogeneo.

Dagli anni '70, sono infatti tantissime le tipologie di sorprese presenti all’interno dell’iconico barilotto giallo, oltre a vere e proprie collezioni sviluppate internamente o tramite contratti di licenza. Dalle figurine in metallo degli anni '70, alle serie speciali dipinte a mano degli anni '90, TARTALLEGRE, HAPPYPOTAMI, COCCODRITTI e tante altre, fino agli animali NATOONS e agli amati supereroi contemporanei per la gioia di bambini, ma anche dei collezionisti, più di un milione in tutto il mondo.

In linea con il continuo spirito di innovazione di Ferrero, nel 2020 è nata APPLAYDU, la piattaforma digitale con contenuti ludo-educativi per tutta la famiglia che, tramite la semplice scansione di un QR code presente all’interno del barilotto, permette di aprire un mondo magico dove le sorprese prendono vita grazie alla realtà aumentata. Al suo interno tante attività, sicure e adatte a ogni età, che consentono la supervisione degli adulti, che a loro volta possono essere sia compagni di gioco che contestualmente monitorare l’uso e i progressi dei bambini.