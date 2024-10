Grave incidente a Mondovì: furgone esce di strada alla rotonda del cimitero e precipita in una scarpata

Incidente a Mondovì, all'altezza della rotonda del cimitero, dove un furgone, per cause in fase di accertamento, non si è fermato all'intersenzione con via Fracchia, invadendo la rotatoria e precipitando giù dalla ripa che costeggia la carreggiata, facendo un volo di una decina di metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto, con la squadra SAF e grazie a manovre di corda, a raggiungere e quindi estricare l'uomo rimasto bloccato nell'abitacolo. Il ferito è stato quindi affidato ai sanitari, presenti con l'ambulanza e l'elisoccorso. Non dovrebbe essere in gravi condizioni. Fortunatamente, infatti, l'impatto è stato attutito dalla fitta vegetazione presente lungo la scarpata.

Intervenuti anche i carabinieri e la Polizia locale, che sta gestendo la viabilità, fortemente rallentata in tutta la zona sia in direzione di via Langhe che verso Breo.

Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo, che potrebbero richiedere diverse ore.