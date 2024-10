Ancora due giorni di tregua, poi maltempo da mercoledì

Ancora due giorni di relativa tregua meteorologica, poi da mercoledì nuova fase di tempo instabile con piogge non sempre continue ma che comunque ci coinvolgeranno per un paio di giorni, con probabili disagi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 14 e domani martedì 15 ottobre.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su pianure e basse quote, con deboli piogge sulle zone alpine ed in Liguria, in particolare tra genovese e savonese. Un po' più sole in quota.

Temperature oltre la media sui rilievi, in calo da martedì sera. Sulle zone pianeggianti massime tra i 18 e i 22 °C, minime domani mattina molto alte, e comprese tra 14 e 18 °C.

Venti assenti o deboli variabili su zone di pianura e Liguria. Qualche raffica intensa da sudovest sulle vette alpine.

Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre.

Cielo molto nuvoloso o coperto per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge diffuse anche se non sempre continue su tutto il Nord Ovest, con coinvolgimento maggiore delle zone alpine settentrionali e Liguria. Rischio di disagi elavati, frane, allagamenti e piene di fiumi.

Temperature in media col periodo, tuttavia sarà pioggia praticamente fino a 2500/3000m. Poca escursione termica durante il giorno sulle pianure, con valori che tra minime e massime oscilleranno tra 14 e 18 °C.

Venti che risulteranno ancora deboli variabili sui settori occidentali, moderati o localmente forti di scirocco sulla Liguria centro-orientale e orientali sulle pianure a est.

Da venerdì 18 ottobre

Venerdì mattina ci saranno ancora piogge residue nel verbano ed in Liguria, poi tregua, ma sabato potrebbe esserci una nuova fase di maltempo, questa volta con precipitazioni che arriverebbero da est. Nei prossimi aggiornamenti ne sapremo di più.

