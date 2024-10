La seconda tappa del tour mondiale di Robert Johnson sta per approdare a Cuneo, il 23 ottobre 2024 alle ore 20, al Teatro Toselli.

In questa serata indimenticabile, Robert Jhonson svelerà i passi fondamentali per eccellere nella vita quotidiana.

La conferenza stampa sarà un momento esclusivo per intervistare direttamente il formatore internazionale e conoscere i dettagli dell'approccio, che lo ha reso stimato consulente di multinazionali come Google e Coca Cola o di personaggi come Bill Gates e Bill Clinton.

E per scoprire perché Robert Jhonson ha deciso di sostenere il progetto di Canale Ecologia per la Riserva Naturale Integrale di valle Oscura.

Saremo felici di incontrarti nella sede di Confindustria Cuneo, venerdì 18 ottobre alle ore 11. Ti aspettiamo!

L’ASSOCIAZIONE PROMOTRICE

Canale Ecologia è un'associazione no-profit fondata nel 1994, impegnata nella salvaguardia della biodiversità e nella promozione di progetti di sostenibilità nel Roero. Da trent'anni, l'associazione lavora con le comunità locali per proteggere il territorio e promuovere una convivenza armoniosa con la natura.

I PARTNER

A sostegno di questo progetto Canale Ecologia odv ha ottenuto la preziosa collaborazione e patrocinio di Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo e Comune di Canale.

Partner istituzionali del progetto sono: Confindustria Cuneo, Rotary Club 1925 Cuneo, Lions Club Cuneo.

Collaborano al progetto: Cai Club alpino italiano, Ecomuseo delle Rocche, Unitre di Fossano.