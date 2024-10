Cuneo è ancora capoluogo? Dibattito via social: Boselli affonda, Pellegrino risponde

Il documento è stato presentato nella giornata di ieri (domenica 13 ottobre) dall'Indipendente, che mai ha nascosto questa critica nei più di due anni di amministrazione Manassero. Il capogruppo indipendente sottolinea come negli ultimi anni " sia venuto meno il ruolo di leadership del capoluogo, che dovrebbe invece essere riferimento per l'intero territorio provinciale ": " Questo processo, apparentemente irrefrenabile ad oggi ed evidente in diverse questioni di grande rilevanza, non accade per un particolare rafforzamento delle altre 'sei sorelle' ma per manifesta debolezza e mancanza di prestigio dell'amministrazione comunale cuneese, non più capace di esercitare questo importante ruolo - scrive - . I rapporti con le istituzioni provinciali, regionali e nazionali sono caratterizzati da una spiccata passività e una generalizzata timida accettazione di quanto imposto da altri: per questo, Cuneo non riesce a esercitare attrazione nelle forze produttive del proprio stesso territorio ".

"Fondamentale ricordare che il Comune di Cuneo è tra i primi in Italia per capacità di utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - scrive Pellegrino -: grazie a una pianificazione oculata e alla determinazione dell’amministrazione entro il 2026 saranno completati decine di interventi che riguardano infrastrutture, spazi pubblici, edilizia scolastica, innovazione, sostenibilità e inclusione. Progetti concreti, già in fase di realizzazione, che avranno un impatto duraturo sulla qualità della vita dei cittadini. Inoltre la candidatura di Cuneo a Capitale Nazionale del Libro per il 2025 (oggetto, anche, di un ordine del giorno in Regione a firma claudio Sacchetto, votato all'unanimità) è un segnale evidente del prestigio e dell’autorevolezza che la nostra città ha saputo guadagnare a livello nazionale: pur non avendo ancora ottenuto il titolo, siamo certi che Cuneo possegga tutte le caratteristiche per ottenerlo. Questo evento ci permetterebbe di ospitare incontri, convegni e manifestazioni culturali, portando visibilità e nuovi visitatori, con un impatto positivo sull’economia e sul turismo locale. Anche solo la candidatura è un riconoscimento importante, che premia il costante impegno della nostra amministrazione nella promozione culturale".

"Mi preme anche contestare l’affermazione secondo cui Cuneo accetterebbe 'timidamente' le decisioni imposte dalle autorità superiori - prosegue il centrista -. Al contrario, la nostra amministrazione ha sempre adottato un approccio costruttivo e collaborativo con le istituzioni regionali e nazionali, portando avanti con determinazione progetti strategici come il traforo del Tenda. Analogamente, per il nuovo ospedale, il nostro Comune in collaborazione con Provincia e Anas, è pronto a supportare le progettualità di competenza, inclusi viabilità, trasporti, servizi e sottoservizi, per i quali è prevista una mozione di indirizzo in discussione nel Consiglio comunale di ottobre. Questi interventi rientrano in una visione a lungo termine e richiedono un dialogo costante, essenziale per garantire i migliori risultati per il nostro territorio. Per quanto riguarda l’attrattività economica, gli investimenti e i progetti che stiamo sviluppando dimostrano la capacità di Cuneo di attrarre risorse e interesse da parte delle forze produttive. L’amministrazione lavora costantemente per creare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo, promuovendo iniziative in vari settori, dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale. Cuneo Città Alpina 2024 ne è anche testimonianza oltre che realtà".