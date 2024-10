I partecipanti al progetto "Insieme per un'idea" da Cuneo a Merano per l'ottava edizione di Jazz'Inn

Un living lab incentrato su innovazione e sostenibilità, volto a creare connessioni tra aziende, amministrazioni pubbliche, investitori, centri di ricerca, professionisti e PMI (Piccole e Medie Imprese) innovative, con particolare riferimento ai piccoli borghi e ai territori marginali. Questa, in breve, la filosofia di Jazz’Inn, l’iniziativa, ideata dalla Fondazione Ampioraggio e andata in scena dal 7 al 13 ottobre nella città di Merano. Un momento di ascolto e di confronto attorno a quattro tematiche principali (Turismi, Agritech e Foodtech, Smartlands ed Energie sostenibili) con sessanta tavoli di lavoro, otto innovation talk, quattro workshop con dieci start up ciascuno, quattro keynote speech e oltre sessanta case giver partecipanti, tra i quali quello del Comune di Cuneo con il progetto “Insieme per un’idea”.

La filosofia innovativa è stata premiata con la partecipazione al Jazz’Inn di Merano dove più di trenta tra ragazzi, facilitatori e rappresentanti di Fondazione WellFARE Impact - Ente del Terzo Settore, hanno sintetizzato gli obiettivi di “Insieme per un’idea” confrontandosi con colleghi, imprenditori ed esponenti della pubblica amministrazione provenienti da tutta Italia. Un ulteriore momento di riconoscimento si è avuto con la consegna del premio “Visioni Resilienti” a Elisabetta Giacosa, segretaria generale di Fondazione WellFARE Impact Ets, per la sua capacità di adattamento e di impatto positivo in ambito tecnologico, sociale e culturale e, per questo, perfetto anello di congiunzione tra i giovani partecipanti al progetto con cui collabora attivamente e la rete istituzionale che li sostiene.

A nome della Città di Cuneo, capofila come detto dell’intero progetto, sono intervenuti a Merano anche l’assessora alla Cultura e alle Politiche giovanili, Cristina Clerico, e l’assessore all’Innovazione, Andrea Girard. «In veste di amministratori con un ruolo esecutivo, siamo chiamati fare sintesi delle indicazioni che nel nostro caso arrivano dal consiglio comunale, traducendole in progetti concreti che, nel restare fedeli alle linee di indirizzo, sfocino in obiettivi tangibili, realizzabili e il cui impatto possa essere misurato», il commento dell’assessora Clerico. «La rete di progetti di “Insieme per un’idea” è il motore ideale per dare voce alle suggestioni dei più giovani ascoltandoli, sostenendoli, liberandoli dall’ansia del riuscire subito e a tutti i costi. In contemporanea, il percorso progettuale fin qui immaginato, contribuirà a stimolarli affinché si lancino nella realizzazione di piccole e grandi idee. Innovare, dopotutto, significa proprio questo: porsi nuove domande, alcune volte arrivare a nuove risposte ma prima ancora cercare nuovi metodi di lavoro, cambiando i punti di vista applicati a vecchi e nuovi bisogni della nostra società. Ecco, allora, che “Insieme per un’idea” e Jazz’Inn parlano la stessa lingua, lavorano nella medesima direzione e questa naturale coerenza è stata colta e premiata da Valica S.p.A. (società leader nel marketing tecnologico, con un focus specializzato nei settori del turismo e dell’enogastronomia), che ha riconosciuto al Comune di Cuneo, in qualità di capofila del progetto, un voucher da spendere per la promozione del territorio e del progetto “Insieme per un’idea” sui propri canali».