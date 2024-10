Volley A1F. Cuneo-Chieri 0-3, coach Pintus: "Sono orgoglioso del sistema muro-difesa, ma c'è ancora tanto da lavorare" [VIDEO]

Un time out della partita tra Cuneo e Chieri (Foto Danilo Ninotto)

Le ragazze di coach Lorenzo Pintus lottano per tre set, ma sono le collinari ad aggiudicarsi il primo derby della stagione.

Dopo il match coach Pintus ha analizzato la prestazione delle sue ragazze, individuando i momenti chiave della partita: "La palla che ha toccato il nastro al secondo set è stata una di quelli, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto".

Ma c'è anche orgoglio per gli ingranaggi che iniziano a funzionare: "Sono orgoglioso del sistema-muro difesa, perché la qualità c'è, e della disposizione che hanno messo per giocare insieme, perché sono tutte nuove. Già dalla seconda partita fare tanti muri e addirittura muro a tre in alcune occasioni ti riempie tanto".

Resta l'amaro in bocca per il secondo set perso ai vantaggi 26-28, ma le cuneesi hanno subito l'occasione di riscattarsi: sabato 19 si disputerà infatti un altro derby tra società piemontesi, questa volta contro le ragazze della Wash4green Pinerolo. Appuntamento quindi alle 18:00 a Villafranca Piemonte.

WASH4GREENPINEROLO