Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì non lascia scampo a Verbania nella prima di campionato

Brillante esordio in campionato per il VBC Mondovì che supera il temibile Verbania con un rotondo 3-0 (25-20, 25-17,25-18) in 69’ di gioco effettivo. Dopo un avvio un po’ macchinoso e con qualche errore di troppo, a partire dal 2 pari i monregalesi hanno completamente cambiato ritmo, cominciando a macinare punti e mettendo in seria difficoltà il sestetto ospite un po’ sotto tutti gli aspetti.

Tre punti d’ oro, quindi, quelli conquistati dal VBC, che permettono di iniziare al meglio la stagione e di poter guardare con fiducia e serenità al futuro prossimo.

“La prima partita di campionato storicamente è sempre un’ incognita – commenta al termine coach Massimo Bovolo – ed infatti in avvio abbiamo faticato un pò a prendere il ritmo, ma poi ci siamo sciolti ed abbiamo cambiato marcia, giocando su buoni livelli e mettendo in costante difficoltà i nostri avversari. I tre punti sono ampiamente meritati e, oltre che per la classifica, sono estremamente importanti per l’ autostima e per permetterci di farci preparare al meglio la trasferta di sabato a Boves, una partita impegnativa e da affrontare con la necessaria determinazione e concentrazione per evitare sorprese.”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Catena e Berutti centrali, Matteo Basso libero, inserendo Garello e Caldano.Nel primo set partono meglio gli ospiti, che si portano avanti 9-6 e 11-8, ma i monregalesi reagiscono ed ottengono la parità sul 16-16. Le due compagini avanzano punto a punto sino al 20 pari, quando i monregalesi piazzano l’ allungo decisivo e, con un parziale di 5-0, chiudono 25-20, sfruttando al meglio il turno di servizio di Genesio.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio, portandosi prima sull’ 8-4, poi sul 14-9, quindi sul 19-13 ed infine chiudono senza difficoltà 25-17, mentre entrano Garello e Caldano.

Anche nel terzo set, con Caldano in campo al centro sin dall’ inizio, il VBC Mondovì parte bene e si porta prima sul 4-1 (ace di Garelli), poi sul 10-6, quindi sul 14-9 grazie a due punti consecutivi di Caldano, successivamente sul 20-13 ed infine chiude in assoluta scioltezza 25-15.

Sabato alle 20.30 il VBC è atteso dalla trasferta sul campo del neopromosso Boves, che all’ esordio ha vinto 3-2 a Racconigi. Per i monregalesi la partita è sicuramente alla portata a patto però di riuscire a giocare sui livelli della partita d’ esordio con Verbania, imponendo sin dall’ avvio il proprio ritmo di gioco, evitando di farsi intrappolare da quello avversario.