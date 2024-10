Costigliole, palazzo La Tour verso il restauro completo: ospiterà una biblioteca "dinamica"

Con i finanziamenti del Bando Borghi si porta a compimento la ristrutturazione di Palazzo La Tour, uno dei gioielli settecenteschi del centro storico di Costigliole. Ne hanno parlato venerdì scorso i delegati del Ministero della Cultura con il sindaco Fabrizio Nasi e i dipendenti dell’Ufficio tecnico comunale, incontrando le amministrazioni e gli imprenditori di Costigliole e Rossana, paesi finanziati con la misura finalizzata a rivitalizzare le piccole realtà territoriali attraverso i fondi del PNRR.

La misura pubblica del finanziamento permetterà di intervenire nella piazza antistante la chiesa parrocchiale e sul sagrato, restaurare Porta Grafiona e sistemare alcuni spazi del borgo. In ultimo permetterà la sistemazione dell’ultimo piano di Palazzo La Tour, con un ampliamento dell’area espositiva, la chiusura del portico lato est e la realizzazione di una biblioteca dinamica.

Un centro pensato per i più piccoli

Il progetto della biblioteca si combina con il progetto finanziato attraverso altre misure in una partnership con la Fabbrica dei Suoni (che gestisce il palazzo per conto del Comune e qui ha trovato casa per la propria sede): nella ex Cascina Sordello, infatti, prenderà vita un teatro dei ragazzi. Si va completando così una proposta di intrattenimento, formazione e attività esperienziali rivolte in particolare al pubblico delle scuole, ai bambini e alle famiglie. Oltre alle soluzioni al chiuso, infatti, nel Parco degli Alteni è pressoché concluso il Giardino dei Suoni, che permetterà di svolgere innovative iniziative open air, potenziando le attività del percorso didattico dedicato alla musica.

Nuovi luoghi di aggregazione

Il presidente della Fabbrica dei Suoni Mattia Sismonda: «L'analisi delle esigenze emerse nel territorio evidenzia una crescente domanda di attività e spazi dedicati alle famiglie con bambini. Con il recupero e la riqualificazione degli spazi dell'ex Cascina Sordello e del suo porticato, ci sarà l'opportunità di organizzare iniziative educative, didattiche e culturali. Questi interventi non solo valorizzeranno il patrimonio storico di Palazzo La Tour, ma risponderanno anche in modo concreto alle necessità della comunità, offrendo luoghi di aggregazione e crescita culturale per le nuove generazioni».

All'aperto e al chiuso

Il sindaco Fabrizio Nasi: «Con i tecnici del Ministero abbiamo delineato il percorso da affrontare per questa importante sfida di Costigliole, ovvero diventare un polo attrattivo per i piccoli e i loro genitori con attività che possono occupare tutto il giorno, dal mattino alla sera. Con il completamento di Palazzo La Tour, in combinata con gli altri progetti della Fabbrica dei Suoni, avremo un’area in più per i piccoli, pensata come zona lettura dinamica e adatta agli storytelling, in un rapporto diretto con il servizio garantito dai volontari comunali. La ciliegina sulla torta di un programma che, considerando anche i percorsi nel verde della nostra collina, intende offrire a un pubblico nuovo una Costigliole indoor e outdoor tutta da scoprire».

Rossana tira a lucido i suoi gioielli

I sentieri collegheranno Costigliole con Rossana, dove la misura B del Bando Borghi prevede la sistemazione di un fabbricato a servizio della socializzazione (Casa del Borgo) e un intervento di valorizzazione dell’antico castello. Il sindaco Giuliano Degiovanni, con il collega Nasi, ha analizzato anche questo in occasione dell’incontro con i delegati. Il Comune di Rossana è da poco partito con le gare d’appalto.

Sostegno alle imprese