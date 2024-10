Cuneo, Serale: "Risolto il problema dell'illuminazione sulla rotonda di Borgo San Giuseppe"

Con piacere diamo spazio a seguire alla lettera con la quale il vicesindaco Luca Serale intende intervenire in merito a quanto segnalato con l'articolo dal titolo "Cuneo, troppo buia la doppia rotatoria di Borgo San Giuseppe: un lettore chiede delucidazioni al Comune", pubblicato qui .

***

Gentile Direttore,

la presente per rispondere alla segnalazione pubblicata in data giovedì 10 ottobre e riguardante l’illuminazione di Borgo San Giuseppe.

La torre faro situata sulla rotonda tra via Savona e via Vecchia Ferrovia era temporaneamente non funzionante poiché, a causa dei forti temporali delle settimane scorse, era stato purtroppo danneggiato un corpo illuminante che poi aveva causato un corto circuito. Non appena è stato possibile, ossia nei giorni scorsi, gli elettricisti comunali sono intervenuti e hanno risolto la problematica, ripristinando il corretto funzionamento dei fari.

Colgo l’occasione per ripetere i recapiti a cui è possibile indirizzare le segnalazioni di guasti all’illuminazione pubblica, in modo che i tecnici possano intervenire al più presto per risolvere i disagi: a partire dal numero 0171.692.747 (in caso di mancata risposta è possibile lasciare un messaggio in segreteria, la segnalazione verrà presa in carico dagli addetti). Oppure, in via Santa Maria 1 è a disposizione dell’utenza lo Sportello Unico del Cittadino, raggiungibile allo 0171.444.444 o alla mail sportellounicocittadino@comune.cuneo.it. Gli impiegati rispondono dalle 8.30 alle 17 dal lunedì al giovedì (pausa esclusivamente il lunedì dalle 13 alle 14) e il venerdì dalle 8.30 alle 13.

Apertura al pubblico dalle 8.30 alle 12 dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana è possibile effettuare le segnalazioni urgenti al centralino della Polizia Municipale (al numero 0171.67.777), gli operatori provvederanno ad avvisare i tecnici incaricati. I numeri degli uffici comunali di interesse pubblico sono disponibili per ogni evenienza sulla pagina web: www.comune.cuneo.it/contatti.

Luca Serale, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici