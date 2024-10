Cuneo, troppo buia la doppia rotatoria di Borgo San Giuseppe: un lettore chiede delucidazioni al Comune

Riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta da un nostro lettore, incentrata sull'illuminazione pubblica delle frazioni cuneesi.



***



Sono un residente della frazione Madonna delle Grazie e più volte nell'arco della settimana faccio una passeggiata dalla mia abitazione fino al capoluogo, generalmente sul viale degli Angeli. Il più delle volte partiamo da casa all'imbrunire o subito dopo cena e da circa un mese abbiamo notato che uno dei due fari che illuminano la doppia rotatoria di Borgo San Giuseppe (tra l'altro quello più potente) è spento.



È evidente che con l'arrivo della stagione autunnale/invernale già dalle 19 è praticamente buio. Ne consegue che i pedoni in transito da e per via Castelletto Stura in direzione centro città sono costretti a impegnare la strada sull'attraversamento pedonale di fronte alla nota concessionaria di auto in condizioni di buio. Va considerato che il tratto di strada è molto trafficato essendo un porta di accesso alla città oltre che parte della circonvallazione nord.



Con il ritorno all'ora solare è evidente che a dicembre e gennaio già alle 18 sarà completamente buio. La mia domanda, ma credo di non essere solo a porsela, è per quale motivo continua questa situazione di potenziale pericolo per pedoni e ciclisti che quotidianamente passano in questo tratto di strada?