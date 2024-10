Gattino abbonato e svezzato da una volontaria cerca famiglia

E’ bellissimo come appare in foto questo micetto di 2 mesi, ma è anche molto educato al comportamento domestico, dolce, coccolone e giocoso. Lo assicura Teresa, la volontaria che si è presa cura di lui, svezzandolo con il fratellino che già stato adottato.

I primi giorni di vita non sono stati facili per i due cuccioli. Sono stati trovati senza mamma, ancora con il cordoncino ombelicale attaccato, soli in un giardino di una casa disabitata nelle vicinanze di Dronero, probabilmente buttati li.

Erano bisognosi di essere subito nutriti. Chi li ha visti, dopo alcune telefonate in cerca di aiuto per sapere cosa fare, ma purtroppo senza riscontri, grazie alla segnalazione dell’associazione Amici dei Mici di Savigliano, ha trovato la disponibilità di Teresa di Cuneo, pronta a nutrirli a biberon, giorno e notte e a garantire il loro benessere nella crescita, in un caldo ambiente famigliare, alla presenza di altri gatti adulti e cagnolini.

Ora, anche il micetto in foto, manto tigrato a pelo lungo, che ha mantenuto finora i suoi occhi azzurri, è pronto per una nuova famiglia che lo ami.

"Ed ha l’eta più bella per essere adottato - commenta Teresa - Ha la tenerezza del gattino piccolo con la voglia di interagire nel gioco con la persona che gli vuole bene”.

Chi è interessato ad adottarlo può contattare Enrica Piano presidente dell’associazione Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato: tel 379 1491728.