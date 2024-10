Il Comune di Mondovì dona un kit ludico per i più piccoli a bar e ristoranti della città

Nell’ambito del percorso per l’ottenimento della certificazione di "Comune amico della famiglia" (rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con il Comune di Alghero e l’Associazione nazionale Famiglie Numerose), il Comune di Mondovì sta distribuendo in queste settimane a bar e ristoranti della città, uno speciale kit pensato per il divertimento dei giovanissimi, con alcune tovagliette artistiche e l’apposito materiale utile alla loro colorazione.

"Un piccolo omaggio che fa seguito alle tante iniziative in favore dei più piccoli organizzate di recente in città, dai laboratori ludici ed educativi agli spettacoli teatrali - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto. "Un kit simbolico distribuito gratuitamente a tutti gli esercenti che, da sempre, rivestono un ruolo fondamentale nel processo di accoglienza dei turisti e di crescita di consapevolezza della comunità locale".