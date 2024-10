La facciata del Santa Croce si illumina di rosa per ricordare alle donne l'importanza della prevenzione

Da mercoledì 15 ottobre a giovedì 31 ottobre, tutte le mattine (con orario 8-13, il mercoledi 14/16), si potrà accedere liberamente (senza impegnativa del medico curante, ma con prenotazione dalle 16 alle 18 chiamando il numero 0171-642360) al reparto di Senologia dell’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Quindici giorni per ricordare alle donne che la prevenzione e la diagnosi precoce salvano la vita. Illuminando inoltre, per due sere, oggi e domani, la facciata dell'ospedale di rosa.

All'accensione di stasera erano presenti il direttore amministrativo Giorgio Rinaldi, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, la presidente della Fondazione Ospedale di Cuneo Silvia Merlo e il dottor Riccardo Bonomi, dirigente medico della Senologia Chirurgica.

Prevenzione: perché dal tumore al seno si guarisce, ma intervenire per tempo fa la differenza. Ed ecco che con questa iniziativa viene data la possibilità a tutte le donne, anche a quelle che non hanno ancora l'età per essere nello screening di Prevenzione Serena, o a quelle che hanno semplicemente dei dubbi o delle paure, di prendere appuntamento e potersi sottoporre ad una visita o anche solo ad un confronto con i medici presenti.

L'ospedale di Cuneo è sempre più una struttura vocata alla salute femminile. Proprio un anno fa veniva inaugurato il nuovo reparto di Ostetricia e da qualche mese è entrato nello staff diretto dal primario dottor Andrea Puppo il senologo oncoplastico dottor Riccardo Bonomi.

Uno staff sempre più qualificato e un'attenzione sempre maggiore alle patologie femminile, a partire dal tumore della mammella, che colpisce una donna su 8 e rappresenta il 30% dei tumori che colpiscono le donne. Ma si guarisce per il 98%.

Al Santa Croce sono garantiti tutti i servizi connessi alla patologia mammaria (compresa la chirurgia plastica e i servizi di psicologia e dietetica oltre alla oncologia e radioterapia nonché la diagnostica più avanzata) con percorsi certificati dalla rete oncologica regionale e con professionisti di alta qualità.

Ricordiamo, tra l'altro, che il libero accesso per 15 giorni è comunque garantito tutto l'anno. Dallo scorso 30 maggio si può accedere direttamente, senza prenotazione, all’ambulatorio per controlli senologici presso il Centro Salute Donna dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle il martedi dalle 9 alle 13 e il giovedi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15.30.