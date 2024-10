Piozzo, dalla minoranza perplessità sul progetto del nuovo impianto fotovoltaico a terra

***Riceviamo e pubblichiamo***



Nella seduta del consiglio comunale di Piozzo del 27.9.2024, l'opposizione, che ha quale capogruppo il sindaco uscente Acconciaioco, ha avanzato al sindaco Lasagna Sergio - tra l'altro - una richiesta di aggiornamento sulla situazione del fotovoltaico sulla strada Piozzo-Carrù.



Tra i progetti illustrati, risulta quello presentato nel febbraio 2024 da società piozzese di cui un socio è il sindaco Lasagna Sergio per l'installazione di un fotovoltaico a terra a ridosso di due aree residenziali.

Il Sindaco si è limitato a rappresentare le liceità dell'installazione richiamando la normativa vigente.



Il sindaco dimentica, purtroppo, l'impegno assunto nei confronti dei cittadini che lo hanno eletto a primo cittadino, ossia di installarlo solo nel caso che rientrasse nel progetto di comunità energetica cui il comune di Piozzo ha aderito.



In proposito, si allega lo stralcio della messaggistica risultante sul Gruppo facebook "Sei di piozzo se." (sul quale vi sono oltre 1600 membri, il comune di Piozzo ha circa 1000 abitanti), in risposta ad una presa di posizione di un membro, dalla quale si evince chiaramente la condizione per la quale l'impianto verrebbe installato.

La comunità energetica di recente costituzione svolge la funzione di supporto "finanziario" ai cittadini/imprese che vi aderiscono in quanto gli stessi beneficiano sulla redistribuzione degli incentivi che il GSE (gestore servizi energetici) eroga a ogni membro che vi aderisce per l'energia che viene prodotta e consumata.



Tuttavia, la comunità energetica cui il comune di Piozzo ha aderito, non prevede l'ingresso di fotovoltaici a terra, tipo quello di cui al progetto in questione.



E' assodato, pertanto, che l'unico vantaggio economico sarebbe esclusivamente a favore della società che lo installa.



Tenuto conto del danno ambientale che tale installazione creerebbe - in un'area già invasa da frutteti - si auspica che il sindaco Lasagna Sergio mantenga fede all'impegno assunto nei confronti dei suoi concittadini, rinunciando a questo impianto fotovoltaico a terra.

Antonio Acconciaioco

Consigliere capogruppo di minoranza