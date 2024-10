Si ustiona accendendo la stufa: donna di Canale trasportata al CTO in codice rosso

Grave incidente domestico nella giornata odierna, martedì 15 ottobre, a Canale.

Una donna di 63 anni, residente in un condominio in via Rivo, ha riportato gravi ustioni nel tentativo di accendere la stufa a legna.

L'allarme è scattato attorno alle 13 di oggi. Soccorsa dal personale sanitario accorso sul posto con l'elisoccorso del 118, è stata trasportata d'urgenza al CTO di Torino, in codice rosso. Stando a quanto si apprende avrebbe riportato ustioni sul 60% del corpo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con la squadra di Alba.

