"A smart life style”: tecnologia, territorio e benessere giovedì al Circolo degli Industriali

La tecnologia non è il fine ma il mezzo. Giovedì 17 ottobre, alle ore 9.30 presso il Circolo degli Industriali di Confindustria Cuneo, andrà in scena il convegno intitolato “A smart life style”, organizzato e promosso da Tecno World partendo dall’ispirazione di Henry Ford, storico fondatore di uno dei gruppi automobilistici più grandi al mondo, che affermò: “C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”.

Al centro del dibattito, guidato dal conduttore radiofonico e televisivo Rai Federico Quaranta, la volontà di facilitare l'accesso ai servizi e all'informazione grazie a un processo di condivisione con la persona al centro. Le riflessioni dei relatori saranno rivolte alla necessità di lavorare insieme per governare il cambiamento senza lasciarsi trasportare e tantomeno farsi travolgere, ma portando il territorio, le aziende e il ‘saper fare’ nella direzione più efficace per una nuova creazione di valore. Questa creazione di valore passa attraverso la centralità della persona e la capacità di dare a ciascuno i servizi e i contenuti di cui ha bisogno: “Qui e ora”.

«Sentiamo spesso dire che le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale stanno sconvolgendo il nostro sistema di produzione, di lavoro, di formazione, di relazioni – afferma Alberto Mandrile, ceo e founder Tecno World –. È così, ma al tempo stesso non è così, perché il cambio di paradigma costituisce anche un’opportunità incredibile: siamo davanti a tecnologie che richiedono passione e visione, in una strategia che passa anzitutto dalla sinergia».

Dopo i saluti istituzionali, si alterneranno tre distinti tavoli di confronto sui temi: Territori Smart (Smart Land), Informazioni e servizi geolocalizzati e Casi di successo. Sul sito smartlifestyle.it il link per seguire l’evento live. A seguire il dettaglio con tutti gli speaker:

ore 9:30 Saluti istituzionali

ore 9:45 Il coraggio di aggregare

Alberto Mandrile - Ceo e Founder Tecno World Group - Smart City Designer

Presenta Federico Quaranta Conduttore Radio/TV

ore 10:00 Talk n° 1 - Territori Smart (Smart Land)

• Marco Bussone - presidente Uncem Italia;

• Marco Gallo - assessore alla Montagna Regione Piemonte;

• Luca Robaldo - presidente della Provincia di Cuneo;

• Mauro Bernardi - presidente Atl del Cuneese;

• Domenico Massimino - presidente Banca Alpi Marittime;

• Mauro Danna - vicedirettore Confindustria Cuneo.

ore 11:30 Talk n°2 - Informazioni e servizi geolocalizzati

• Michela Giordano (Michela Nelle Valli) - divulgatrice digitale;

• Mauro Paoletti - Amministrazione Bacino Consorzio Granda Bus / Moeves;

• Livio Avagnina - responsabile Consorzio Grandabus;

• Joseph Meineri - direttore Confartigianato Cuneo (Creatori di Eccellenza);

• Enrico Anghilante - editore Gruppo More News;

• Giovanni Monge Roffarello - ceo e founder di Officine Mattio.

ore 12:30 Talk n°3 - Casi di successo

• Ivan Botta - presidente Sezione Digitale Confindustria Cuneo e Ceo Isiline;

• Luca Serale - vicesindaco Comune di Cuneo;

• Umberto Bellini - consigliere Comune di Sanremo;

• Paolo Tallone - Magno Locanda (Comune di Castelmagno);

• Enrico Capirone - Distretti Canavesani del Commercio;

• Andrea Marino - Distretto del Commercio Chieri.