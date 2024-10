Mentre MOG, NEIRO e SPX volano, la prevendita di Pepe Unchained si avvicina ai 20 milioni di dollari

La settimana è iniziata con ottimi segnali per le meme coin, con Mog Coin, Neiro su Ethereum e SPX6900 in forte rialzo. Questa ripresa ha destato l'interesse di molti trader, suggerendo che potrebbe essere in atto una nuova stagione di rialzi. Nel frattempo, la prevendita di Pepe Unchained (PEPU) si avvicina a un traguardo straordinario: 20 milioni di dollari.

MOG, NEIRO e SPX fanno registrare ottimi rialzi

La recente ripresa del mercato delle meme coin ha fatto registrare ottimi risultati per token come MOG, NEIRO e SPX. MOG ha registrato un rialzo del 26% negli ultimi 7 giorni, raggiungendo il prezzo di $0,00000204, con una capitalizzazione di mercato che ha superato gli 800 milioni di dollari, continuando anche oggi la sua corsa verso nuove vette.

NEIRO, sebbene abbia mostrato un rialzo più modesto oggi, ha comunque registrato un impressionante aumento del 34% negli ultimi 7 giorni, mantenendo alto l’interesse su “crypto Twitter”.

SPX, nonostante un leggero calo oggi, ha impressionato con un incredibile aumento del 60% in una settimana. Con 80 milioni di dollari in volume di scambi spot e una posizione nell’elenco dei token di maggiore tendenza su CoinMarketCap, l’entusiasmo dei trader è palpabile.

Questi tre token dimostrano che c’è ancora grande interesse per i potenziali breakout nel mercato delle meme coin.

Il mercato generale delle criptovalute si rialza seguendo il rally delle meme coin

Il mercato generale delle criptovalute sta vivendo un recupero significativo, trainato dall'entusiasmo per meme coin come MOG, NEIRO e SPX.

Bitcoin ed Ethereum hanno registrato un aumento rispettivamente del 2% e 3,5% nelle ultime 24 ore, portandosi dietro anche Solana sebbene abbia registrato un incremento più contenuto.

Aave si distingue come la miglior performer, con una crescita dell’11% negli ultimi 7 giorni, sebbene oggi sia in calo. Tuttavia, non tutte le criptovalute stanno seguendo questo trend positivo; TRON scende dell'1%, e anche AVAX ha registrato una leggera flessione.

Nonostante questi ribassi, i segnali suggeriscono un ritorno del sentimento rialzista nel mercato. L'indice Crypto Fear & Greed è salito a 48, indicando un ritorno alla zona "Neutra". Inoltre, l'aumento dell'interesse aperto per il Bitcoin potrebbe indicare che i trader stanno recuperando la loro propensione al rischio.

Un altro fattore che potrebbe influenzare il mercato è il prossimo incontro del FOMC, previsto tra poco più di tre settimane, con una probabilità dell'89% di un ulteriore taglio dei tassi, notizia che generalmente solletica l'interesse degli investitori crypto.

Se questo momento positivo dovesse continuare, le meme coin potrebbero far registrare un'ulteriore ascesa nel corso della settimana.

Nuova meme coin da tenere d'occhio: Pepe Unchained supera i 19,6 milioni di dollari in prevendita

Pepe Unchained (PEPU) sta attirando l'attenzione degli investitori, avendo raccolto oltre 19,6 milioni di dollari nella sua prevendita. Con un prezzo attuale di $0,00999 per token, l'interesse è palpabile, e molti trader stanno cercando di investire in questa nuova opportunità.

Ma cosa rende Pepe Unchained così affascinante? Al centro di questa eccitazione c'è Pepe Chain, la blockchain Layer-2 basata su Ethereum. Questo network promette di offrire la sicurezza tipica di Ethereum senza i costi elevati e la lentezza delle transazioni che spesso caratterizzano le reti Layer-1. Pepe Chain è progettata per essere molto più veloce e conveniente, permettendo di effettuare transazioni di meme coin come DOGE e PEPE senza le elevate spese di gas.

Secondo gli analisti ed esperti di criptovalute, è molto probabile che il prezzo di PEPU potrebbe subire un aumento pari a 10x dopo la sua quotazione sugli exchange decentralizzati (DEX). Con il mercato delle criptovalute che sta riprendendo vigore, le condizioni sono propizie per il successo di Pepe Unchained. Questo progetto rappresenta un'innovazione nel trading delle meme coin, che promette di attirare l'attenzione di trader e investitori.

In conclusione, Pepe Unchained è una meme coin da tenere d'occhio, potenzialmente pronta a seguire le orme di altre criptovalute emergenti come MOG, NEIRO e SPX.