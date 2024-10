ValOd'Oc alla Fiera del Marrone di Cuneo 2024: valorizzare la castanicoltura transfrontaliera

Dal 18 al 20 ottobre il progetto Alcotra “ValOd’OC - Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura” sarà presente a Cuneo in occasione della 25esima edizione della Fiera nazionale del Marrone. Si parte venerdì 18 ottobre quando il progetto, oltre ad essere presente con lo stand in via Roma, sarà ospitato dalla fattoria didattica di Coldiretti. Qui ValOd’OC offrirà ai bambini l’opportunità di conoscere la tradizione della raccolta delle castagne, di avvicinarsi all’ecosistema del bosco e di imparare quanto contano la cura e il mantenimento dei castagneti.

Per tutta la durata della fiera, da venerdì a domenica, ValOd’OC sarà presente con il proprio stand istituzionale in Via Roma. Qui, i visitatori potranno scoprire in prima persona il lavoro che il progetto sta portando avanti per valorizzare la castanicoltura da frutto nell’area transfrontaliera ed acquistare dai castanicoltori della Valle Stura le castagne coltivate nei loro castagneti: un’occasione per acquistare prodotti freschi contribuendo a sostenere i piccoli produttori che credono nell’idea di aggregazione portata avanti dal progetto. Presso lo stand di ValOd’Oc sarà disponibile materiale informativo sul progetto che illustrerà i vari aspetti della castanicoltura, le iniziative di coinvolgimento e le attività di formazione e sostegno tecnico date dal progetto alle comunità della Valle Stura e dei territori della Tinée e Vésubie.

I visitatori potranno conoscere meglio le azioni concrete messe in atto dal progetto per sviluppare una filiera sostenibile e vantaggiosa per gli operatori locali. Presso lo stand saranno inoltre proposte alcune attività. Il sabato ci sarà la dimostrazione della produzione della crema di marroni a cura dei partner di progetto dell’Association foncière agricole du pays de la Châtaigneraie de la Tinée et de la Vésubie di Isola (FR) mentre dalle 10 alle 13 di sabato e domenica il Consorzio valle Stura Experience proporrà, per i bambini, un’attività per scoprire com’è fatta la castagna. La Fiera del Marrone non è solo un’occasione per promuovere i prodotti, ma anche per invitare i visitatori a scoprire i territori che fanno parte del progetto ValOd’Oc. Un invito speciale viene rivolto a chi desidera esplorare i castagneti della Valle Stura e delle valli francesi durante l’autunno, un periodo in cui il paesaggio si colora di tinte calde e suggestive. Qui sarà possibile incontrare i castanicoltori intenti nella raccolta, partecipare a eventi locali legati alla tradizione del castagno e scoprire una cultura che continua a vivere grazie all’impegno delle comunità locali.

Il progetto “ValOd’OC - Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura”, finanziato dal programma europeo Alcotra, si pone l’obiettivo di rilanciare la castanicoltura da frutto nell’area transfrontaliera tra Italia e Francia, con particolare attenzione alla Valle Stura e alle Valli della Tinée e della Vésubie.

Il progetto è il frutto di una collaborazione tra diversi partner transfrontalieri: l'Unione Montana Valle Stura, il Comune di Isola, Imprese Verde Cuneo e l’Association foncière agricole du pays de la Châtaigneraie de la Tinée et de la Vésubie.