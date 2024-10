Boves, si cercano volontari per il progetto di aiuto compiti del doposcuola

E’ ripartito il progetto di aiuto compiti per gli studenti delle scuole medie di Boves a cura del Comune e della cooperativa Emmanuele.

Ancora una volta quindi si lancia l’appello a cittadini e studenti (dai 18 anni in poi) affinché si facciano avanti e diventino parte integrante del progetto rivolto ai giovanissimi.

Coloro che aderiranno al progetto diventeranno quindi volontari del comune di Boves con copertura assicurativa durante l’orario di servizio.

I pomeriggi in cui verranno svolti gli aiuti compiti saranno il mercoledì e il venerdì, dalle ore 14 alle 16.30, da ottobre 2024 a giugno 2024, presso la Biblioteca civica del Ricetto in via Marconi n. 1.

Per maggiori informazioni telefonare ad Alessia Bagnis 327 9268399 – cooperativa Emmanuele.