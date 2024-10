Comba, Fissore, Rabbia e Roggero: quattro podi saviglianesi ai campionati italiani master di marcia

Domenica 13 ottobre: una giornata da incorniciare per gli atleti master saviglianesi della marcia.

A Prato, dove si assegnavano i titoli italiani di categoria della 20 km su strada (distanza olimpica) nelle categorie femminili, le saviglianesi Renata Rabbia (SF35 Atletica Fossano) in 2h11' e Ivana Roggero (SF65 Atletica Novara) in 2h16' hanno conseguito il primo posto e vestito la maglia di campionessa italiana.

Il risultato conseguito da Rabbia, praticamente all'esordio nella specialità dopo trascorsi pallavolistici in serie B, fa ben sperare per il futuro agonistico della caparbia atleta.

Il tempo conseguito dall'esperta e pluri titolata Roggero costituisce la mpi (migliore prestazione Italiana) nella fascia di età compresa tra i 65 e 69 anni.

Secondo gradino del podio in 2h23' per Giuseppina Comba (Atletica Fossano SF65), rallentata purtroppo da un infortunio. Comba era alla sua seconda esperienza annuale sulla 20 km dopo aver conseguito in agosto un brillante secondo posto ai campionati mondiali di categoria che si sono disputati a Gotegorg in Svezia.

Infine, terzo gradino del podio per Paolo Fissore (SM65, Atletica Fossano) che in 2h12' ha concluso con soddisfazione una stagione avara di risultati. Fissore, dal prossimo anno si cimenterà con la categoria SM70.

Per i quattro atleti il momento della premiazione è stato emozionante con la consegna delle medaglie e le immancabili fotografie di rito con la campionessa olimpica di Tokio Antonella Palmisano.