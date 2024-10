Si asfalta il passaggio tra piazza Galimberti e via Pascal: intervento d'urgenza per la Fiera del Marrone

E' in corso in piazza Galimberti, sotto i portici verso via Pascal, l'intervento di asfaltatura che consentirà di riaprire finalmente il passaggio, chiuso da un paio di settimane per un avvallamento della pavimentazione.

Il problema era sorto a seguito di alcuni lavori di posa della fibra ottica da parte di una ditta che pare abbia respinto l'addebito e la responsabilità, costringendo il Comune ad intervenire a sue spese con una soluzione tampone.

Infatti, al momento si è proceduto con un'asfaltatura, anche in vista della Fiera del Marrone, in programma il prossimo weekend. Quel passaggio sarà infatti molto utilizzato ed era necessario intervenire in fretta per poter rimuovere le transenne e renderlo pertanto nuovamente accessibile.

Nella prossima primavera è previsto un intervento definitivo di tutto il passaggio, piuttosto ammalorato, con la ricostituzione della pavimentazione in pietra, come già avvenuto per il passaggio verso via Bonelli, dall'altra parte della piazza.