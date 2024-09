Cuneo: chiuso al traffico veicolare il passaggio tra via Pascal e piazza Galimberti

Non sono al momento noti i tempi di riapertura al traffico del passaggio veicolare tra via Pascal e piazza Galimberti, transennato dalla mattinata di ieri, domenica 29 settembre, per il cedimento di una porzione della pavimentazione.

Alle 9,30 di ieri mattina l’intervento del settore Lavori Pubblici del Comune, che su segnalazione della Polizia Municipale ha provveduto alla posa di transenne utili a evitare il passaggio di veicoli e pedoni su una porzione di portici dove recentemente erano stati effettuati lavori per la posa della fibra ottica.

I tecnici del Municipio hanno intanto provveduto a contattare la ditta responsabile di quei lavori, affinché rimetta mano al ripristino nei tempi più brevi possibili. Un primo sopralluogo con la stessa è stato fissato per la mattinata di domani, martedì 1° ottobre.