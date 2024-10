Fiöi Cuneo Volley: buona la prima di campionato per l’Under 17

Ottimo esordio per i ragazzi dell’Under 17, che in trasferta a Savigliano vincono con un netto 0-3, senza concedere neanche un set e mantenendo sempre gli avversari sotto i 13 punti.

Più combattuta la gara dell’Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, che in casa cede al tie-break contro il Mercatò Alba, concludendo il match sul 2-3.

Buona prova per l’Under 15 Lab Travel Cuneo in cui, nonostante la sconfitta per 3-1, i giovanissimi hanno mostrato segnali incoraggianti di crescita per il futuro.

Nel prossimo turno di campionato le due squadre Under 15 saranno impegnate in trasferta: l’Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo affronterà il Virtus Boves alle ore 15:00, mentre l’Under 15 Lab Travel Cuneo giocherà alle 17:00 contro il PGS Jolly a Castagnole delle Lanze.

Domenica mattina alle 10:00, l’Under 17 Lab Travel Cuneo farà il suo esordio in casa contro Revolution Asti, mentre l’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo osserverà un turno di riposo.

Risultati prima giornata

Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

Conte Gianluca Pescheria Volley Savigliano - Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo 0-3 (13-25/10-25/13-25)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Giraudo, Mapelli, Chiapella, Rosati, Baldi, Grandis; Massa (L1); Boggione, Caristo, Forestello, Mastantuoni, Rocchia, Tanaceto, Merola (L2). I All.: Mauro Rizzo II All.: Mario Barbiero

Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Mercatò Alba 2-3 (22-25/25-11/24-26/25-20/11-15)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Cuniberti, Revelli, Milanesio, Gerbi, Paoletti, Chiapella; Re (L1); Ambrosio, Arnaudo, Cavallo, Miretti, Pepino, Tavella, Giaccone (L2). I All.: Mauro Rizzo II All.: Giovanni Tavella

Under 15 Lab Travel Cuneo

Lab Travel Cuneo - Revolution Asti 1-3 (21-25/10-25/27-25/14-25)

Lab Travel Cuneo: Baudena, Belvolto, Bernardi, Brignone, Di Pasquali, Lisa, Maiorano, Pautassi, Paz y Mino Ruales, Repaci, Siena, Vivalda. I All.: Micaela Monge II All.: Mario Barbiero