A Verduno un centro per la medicina del sonno del bambino e dell’adolescente

Giovedì 17 ottobre verrà inaugurato, presso l’Auditorium dell’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno, il Centro per la Medicina del Sonno del Bambino e dell’Adolescente, una delle tre realtà italiane, accreditate AIMS (Accademia Italiana di Medicina del Sonno), espressamente dedicate allo studio e alla cura delle patologie del sonno in età pediatrica.

“Il sonno è una componente fondamentale di tutta la nostra vita e le sue patologie incidono fortemente sullo stato di salute complessivo delle persone durante l’intero arco della propria esistenza” spiega il dottor Alessandro Vigo, responsabile del Centro e Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL CN2, in cui la nuova attività si è sviluppata. “Il bambino che dorme poco o dorme disturbato da problemi respiratori o del movimento può risentirne in ambiti differenti, che possono incidere significativamente sul corretto percorso di crescita: e tutto questo vale, con le specificità tipiche dell’età, anche per l’adolescente ed il suo equilibrio psicofisico”.

Il Centro per la Medicina del Sonno del Ferrero è specializzato nella diagnosi, nel trattamento e nel follow up di tutte le malattie del sonno in età pediatrica, da zero a 18 anni. L’attività diagnostica e terapeutica si fonda sulla collaborazione di molte e diverse professionalità sanitarie in un approccio completo e multidisciplinare.

All’inaugurazione del “Centro per la Medicina del Sonno del Bambino e dell’Adolescente” farà seguito un evento formativo dedicato ai professionisti sanitari, durante il quale saranno evidenziate le peculiarità del servizio, le specificità dell’équipe multi professionale che lo compone, le principali patologie riscontrabili e trattate dal Centro, nonché il ruolo che esso viene ad assumere nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Il professor Francesco Fanfulla, presidente dell’Accademia Italiana di Medicina del Sonno, terrà una lectio magistralis sul sonno nel paziente ospedalizzato.

L’evento, organizzato sotto la direzione e la responsabilità scientifica del dottor Alessandro Vigo e della dottoressa Sabrina Contini, direttore delle Professioni Sanitarie ASL CN2, si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sempre presso l’Auditorium del nosocomio di Verduno, messo a disposizione dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra. L’iscrizione (fino ad esaurimento posti) è gratuita ma obbligatoria sul portale regionale www.formazionesanitapiemonte.it.