“La Vendemmia dei ragazzi e delle ragazze”: a Dronero il racconto della bellissima giornata

Ad essere raccolti in tutto sono stati 230 chili d’uva e la gradazione quest’anno, più alta rispetto agli scorsi anni, si aggira intorno ai 13,5 gradi.

Si è tenuta lo scorso giovedì 10 ottobre, presso gli orti e la vigna didattici di Dronero “La Vendemmia dei ragazzi e delle ragazze”, appuntamento ormai fisso ed atteso da grandi e piccini, frutto della bella collaborazione tra l'Istituto Comprensivo di Dronero, l’Istituto Comprensivo di La Morra, Barolo, Monforte e Novello, l'associazione Mastro Geppetto e l'Istituto Alberghiero di Dronero, con il contributo del Comune di Dronero e partner d'eccellenza Mulino Cavanna, Mauro Vini, azienda agricola Mosterei e Slow Food.





Ad essere coinvolti nel corso della giornata sono stati gli studenti delle classi quarte del plesso Allemandi e la classe quinta del plesso Caldo (IC di Dronero), insieme agli studenti delle classi quarte e quinte della primaria di Monforte d’Alba (IC La Morra, Barolo, Monforte e Novello), in un gemellaggio tra istituti che pone al centro l’importanza del progettare e crescere insieme.

Presenti per l’occasione la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Dronero Vilma Margherita Bertola, il sindaco Mauro Astesano con il vicesindaco Mauro Arnaudo e gli assessori Carlo Giordano e Maria Grazia Gerbaudo, il sindaco di Monforte d’Alba Livio Genesio, il presidente dell'associazione Mastro Geppetto Gianpaolo Rovera con i volontari Geppetti.

Ospite d’eccezione il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il quale ha molto tenuto a queste parole: “Torno volentieri qui a Dronero per questa che è davvero una bellissima iniziativa, un esempio di grande cura e possibilità per i nostri giovani. Desidero complimentarmi con dirigenti ed insegnanti, amministrazioni comunali e fare un particolare ringraziamento ai volontari dell’associazione Mastro Geppetto per il grande impegno che hanno avuto nel mettersi all’opera e riqualificare quest’area. Un saluto anche agli ospiti della casa di riposo San Camillo che oggi sono qui con noi, in un importante incontro anche tra anziani e bambini.”





Altro graditissimo ed importante ospite Silvio Barbero, vicepresidente di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: "Ci tenevo molto ad essere presente - ha detto - questo progetto sta andando avanti da diversi anni e si è nutrito ancora di più grazie ad un importante gemellaggio tra Istituti Comprensivi. La Vendemmia qui a Dronero racchiude la preziosità dell'esperienza vera, quella capace di focalizzare l'attenzione, oltre che sull'aspetto educativo, su quello etico di rispetto per la natura, il cibo e l'ambiente.” Unendosi ai ringraziamenti fatti dal vicepresidente regionale Graglia, il vicepresidente Silvio Barbero e la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola hanno rivolto un particolare ringraziamento a Barbara Garino, insegnante responsabile del progetto, per tutto l’impegno e la dedizione.

L'entusiasmo dei più piccoli, tanta da parte loro la voglia di scoprire e la loro meraviglia. Dopo una golosa colazione offerta dal Mulino Cavanna e dall'azienda agricola Mosterei, i bambini si sono cimentati, divisi in gruppi ed a rotazione, in tre diverse attività. C’è stata la vendemmia vera e propria, con la raccolta dell'uva e la pigiatura con i piedi, proprio come si faceva un tempo: un’esperienza emotiva ma anche sensoriale per gli studenti, accompagnata dalle interessanti spiegazioni da parte dei volontari Geppetti. Ci sono state, inoltre, la visita della città, con un’immersione nei luoghi caratteristici e nella storia di Dronero, nonché la visita presso la Sala Consiliare del Comune, e la visita presso il Mulino Cavanna durante la quale, dopo la battitura della segale, i bambini hanno avuto modo di assistere alla trasformazione dei chicchi in farina.

Un pranzo sfizioso è stato poi offerto dall'Istituto Alberghiero di Dronero, con impegnati a servire i ragazzi diretti dalla professoressa Concetta Audino. Ed ancora percussioni, chitarre, flauti e clarinetti: il pomeriggio è iniziato con un piccolo concerto da parte dei ragazzi delle classi musicali della scuola secondaria di Dronero, diretti dai professori Luca Cerelli, Armando De Angelis, Sara Rinaudo e Alberto Savatteri. Una buonissima merenda è stata offerta infine dal Mulino Cavanna e dall'azienda agricola Mosterei con anche un omaggio da parte del bar Dragonero.