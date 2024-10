Robert Jhonson a Cuneo per una tappa del suo tour mondiale Distinguersi per non estinguersi

CUNEO

C’è un trucco per emergere? Forse non uno ma cinque, secondo Robert Jhonson, il celebre formatore internazionale a cui, per superare momenti di difficoltà, si sono affidati personaggi come Bill Clinton, Michael Jordan, Bill Gates - insieme ad aziende come Ikea, Google, Toyota .

Il coach canadese, laureato in marketing e comunicazione alla Harvard Business School e in scienze biologiche all'Università di Québec a Montreal, li svelerà a Cuneo al Teatro Toselli mercoledì 23 ottobre, alle 20.

L’incontro, gratuito, è organizzato nell’ambito del tour mondiale del formatore ed è la sola tappa italiana del 2024.

Durante la serata, Jhonson parlerà di crescita personale, gestione del tempo, strategia per trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto, identità e comunicazione. Ed anche di ambiente e dell’importanza di tutelare noi stessi e il pianeta.

Robert Jhonson ha infatti accettato di sostenere e divulgare il progetto dell’associazione Canale Ecologia per la creazione di una riserva naturale integrale nell’area denominata Valle Oscura.

La conferenza di Jhonson, al Teatro Toselli alle ore 20, rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare il pubblico su temi come la sostenibilità ambientale e la formazione di nuovi leader in grado di affrontare le sfide globali, tra cui i cambiamenti climatici. L'evento sottolinea il legame tra Jhonson e il progetto di Canale Ecologia, che punta a creare una riserva naturale di 100.000 metri quadrati nella Valle Oscura, un'oasi di biodiversità minacciata dall'urbanizzazione e dai cambiamenti climatici.

Giovanni Bosio, presidente di Canale Ecologia, non nasconde la gratitudine verso il celebre autore: «Ci colma di fierezza e di speranza l’attenzione che un personaggio del calibro di Robert Jhonson sta dedicando al progetto della Riserva Integrale di Valle Oscura. La sua sensibilità verso le tematiche ambientali e la sua notorietà internazionale sono un prezioso contributo per accendere i riflettori su un progetto cruciale per la salvaguardia della biodiversità locale».

L'ingresso alla conferenza sarà libero, basta prenotare cliccando sul link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-distinguersi-nellera-del-cambiamento-953578116817?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

Eventuali offerte raccolte durante la serata verranno destinate all'acquisto dei terreni per la creazione della riserva.

L’ASSOCIAZIONE PROMOTRICE

Canale Ecologia è un'associazione no-profit fondata nel 1994, impegnata nella salvaguardia della biodiversità e nella promozione di progetti di sostenibilità nel Roero. Da trent'anni, l'associazione lavora con le comunità locali per proteggere il territorio e promuovere una convivenza armoniosa con la natura.

I PARTNER

A sostegno di questo progetto Canale Ecologia odv ha ottenuto la preziosa collaborazione e patrocinio di Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo e Comune di Canale.

Partner istituzionali del progetto sono: Confindustria Cuneo, Rotary Club 1925 Cuneo, Lions Club Cuneo.

Collaborano al progetto: Cai Club alpino italiano, Ecomuseo delle Rocche, Unitre di Fossano.