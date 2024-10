Grande Attesa per "PROGRESSIONI": Il Party dedicato alla Musica Progressive

Sabato 12 ottobre, il **Club70** di Alba si prepara a ospitare una serata indimenticabile per gli appassionati di musica techno e progressive. L'evento, dal nome evocativo "PROGRESSIONI", è un vero e proprio viaggio nel tempo, una celebrazione del genere progressive dagli anni Novanta fino ai giorni nostri. Rivolta a un pubblico che ha vissuto l'epoca d'oro di questo genere musicale, la serata promette di far rivivere le atmosfere uniche che hanno segnato un'era della musica elettronica.

Il Padrone di Casa: Paolo Kighine

A guidare la serata sarà uno dei nomi più rispettati del panorama techno italiano: **Paolo Kighine. Genovese, con una carriera iniziata negli anni Novanta, Kighine è considerato una vera e propria icona della scena techno-progressive. Nel 1992 raggiunge la notorietà nazionale come principale DJ del DUPLE’ e , con la visibilità che deriva, comincia a produrre dischi, con il trio UNITY3 ( con Mario Scalambrin e Franciosa). Il loro secondo disco ( Age Of Love Suite) uscì in UK sulla Label Novamute (Richie Hawtin,Speedyj) ed entrò subito nella Dance charts inglesi.

Da quel successo seguirono innumerevoli Remix.

Dopo il duplè Paolo divenne resident all’Imperiale, Jaiss, Insomnia e come regualar guest dell’Ultimo Impero, Matrix, e Cocoricò

I suoi set sono noti per la capacità di mescolare sapientemente atmosfere ipnotiche e ritmi incalzanti, riuscendo a catturare l'energia del dancefloor e a condurre il pubblico in un viaggio sonoro che abbraccia decenni di evoluzione musicale.

Gli Ospiti: Claudio Diva e Roberto Francesconi

Accanto a Paolo Kighine ci sarà Claudio Diva un altro DJ di grande rilievo sulla scena progressive. Con oltre 20 anni di esperienza, Diva ha costruito la sua fama grazie a set carichi di energia e una profonda conoscenza del genere. il successo come produttore, è arrivato grazie al suo lavoro di A&R in seno alla Discomagic importante società discografica italiana dove fonda la sub-label Subway Records considerata la prima etichetta techno-progressive italiana, e produce più di 350 dischi tra cui alcune importanti hit mondiali, nel ‘95 grazie a questo lavoro l’etichetta discografica che gestisce riceve lo “Stanton Award” (dall’omonima azienda americana, leader negli accessori e equipaggiamenti per dj’s) un disco di platino conferito annualmente come riconoscimento al lavoro svolto.

Come Dj, Claudio Diva è resident in importanti techno club italiani come Ultimo Impero, Duplè, Mithos, Fockuss, Cesar Palace e special guest in importanti club italiani. nonchè ospitato in molte dicoteche europee tra cui Magic Factory e Oxa Club di Zurigo, Matrix di Berlino, Titanic di Lugano, Qlubtempo di Amsterdam, Club Les Mouches di Parigi, Kam Klub di Londra e molti altri club di altre importanti città.

A completare il trio di protagonisti sarà il carismatico vocalist Roberto Francesconi, figura iconica della nightlife italiana. La voce di Francesconi è stata il sottofondo di innumerevoli serate memorabili e la sua capacità di coinvolgere il pubblico è uno dei suoi tratti distintivi. Durante "PROGRESSIONI", sarà il tramite perfetto tra la console e il dancefloor, aggiungendo quella dose di energia e spettacolo che rende un evento davvero unico.

"PROGRESSIONI" non sarà solo una festa, ma un vero e proprio tributo alla progressive, un genere che ha segnato un’epoca. Nata nei primi anni Novanta, la progressive house e trance hanno saputo unire i fan della techno con quelli della house, creando un suono ipnotico, ricco di sfumature e capace di emozionare. Durante la serata, il pubblico potrà rivivere le tracce che hanno definito questa scena musicale, riscoprendo hit storiche e godendo anche di reinterpretazioni contemporanee che mostrano come la progressive sia ancora viva e vibrante.

I Dettagli dell’Evento