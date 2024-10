Una nuova motosega per gli AIB di Roccabruna grazie alla donazione della BCC di Caraglio

Una squadra di 27 volontari, la sede in piazza Bernardette Soubirous 3 a Roccabruna e un supporto importante nelle valli Maira e Grana e ovunque ci sia bisogno, anche fuori regione.

Sono questo gli AIB (Antincendio Boschivo) di Roccabruna, guidati dal caposquadra Simone Beggiato. Un corpo, quello degli AIB, che è diventato davvero prezioso, negli anni, in tanti scenari, dagli incendi alle alluvioni. E che il territorio riconosce, spesso con donazioni.

E' il caso della BCC di Caraglio, che ha donato al gruppo mille euro per l'aqcuisto di attrezzatura. Con questi soldi è stata acquistata una motosega, oltre a dispositivi di protezione, dai pantaloni ai guanti, fondamentali anche per la sicurezza di chi interviene.

Il gruppo ha voluto ringraziare pubblicamente l'istituto di credito cooperativo, per l'importante aiuto e per il costante sostegno, in particolare il consigliere Roberto Aimar, da sempre vicino al gruppo di Roccabruna.-