L'Avis Bra presente alla cittadella della salute organizzata dal Lions Club Bra host

Sabato 17 maggio, in Piazza Roma a Bra, era presente anche l'Avis Bra alla manifestazione "Cittadella della salute" organizzata dal Lions Club Bra Host. La manifestazione, che ormai ha una storia di diversi anni, ha come obiettivo quello di permettere alla popolazione braidese di fare degli screening sanitari gratuiti, incontrare associazioni di volontariato, vedere le evoluzioni sportive e far divertire i bambini con giochi e disegni.

In questo contesto l'Avis Bra non poteva mancare: i volontari hanno potuto incontrare tante persone per spiegare loro la fondamentale importanza del dono del sangue, utile in tante attività mediche fra cui il trapianto degli organi; inoltre la presenza dello stand dell'Aido ha permesso così di spiegare a tutti l’utilità di questo gesto, sia nei confronti degli altri, che di noi stessi.

Avis Bra vuole da una parte ringraziare il Lions per l’organizzazione perfetta, gestita professionalmente da Sergio Provera, dall’altra lodare il sempre attivo dei tanti volontari che hanno reso possibile questa bella festa di salute, volontariato e sport!

“Ancora una volta Avis Bra è presente in piazza quando si parla di salute - ha dichiarato il presidente Armando Verrua, che conclude -: invitiamo tutti a venirci a trovare nelle nostra sede per unirsi ai tanti donatori di sangue”.