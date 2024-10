Bra, il regista Gabriele Fabbro al cinema Impero per il film “Trifole - Le radici dimenticate”

Una fiaba per riconnetterci con la natura e con la vita, attraverso un’intensa vicenda familiare ambientata nel mondo del pregiatissimo tartufo bianco d’Alba. E la trama? Bellabella. Alla giovane londinese Dalia (Ydalie Turk) viene chiesto dalla madre (Margherita Buy) di recarsi in un piccolo paese delle Langhe per badare al nonno Igor (Umberto Orsini), anziano "trifolao" che da anni vive isolato nelle campagne insieme al cane Birba. Per la maggior parte dei giorni sconnesso dalla realtà, l’uomo è in preda alla demenza senile e a rischio di sfratto.