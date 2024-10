Le eroine di Giacomo Puccini: quarto appuntamento con il Cuneo Classica Festival

Attraverso le arie delle protagoniste delle sue opere più famose, Alfonso de Filippis ci porterà a scoprire la vita e le opere del compositore di Torre del Lago.

Le eroine di Giacomo Puccini

Cuneo - Sala San Giovanni – sabato 26 ottobre – ore 21,00

Orchestra Filarmonica del Piemonte

Direttore José Ferreira Lobo

Sachi NOGAMI soprano e DANIELA ZERBINATI soprano

Selezionate dal Concorso Internazionale di Canto Lirico Enzo Sordello 2024

Voce narrante Alfonso de Filippis

Manon Lescaut, dramma lirico in quattro atti, dal romanzo Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut (1731) di Antoine-François Prévost. Prima rappresentazione: 1 febbraio 1893 al Teatro Regio di Torino, in seguito alla quale Puccini fu consacrato come l’erede di Giuseppe Verdi. Il libretto di Manon era stato realizzato con varie collaborazioni, tra cui R. Leoncavallo, L. Illica e G. Giacosa. Con la consulenza di Giulio Ricordi, e in stretto contatto con Puccini, Illica e Giacosa scrissero anche i libretti delle successive tre fortunate opere: La Bohème (1896), Tosca (1900) e Madama Butterfly (1904) che, con Turandot sono considerate di repertorio per i maggiori teatri del mondo. Come Manon, queste opere tratteggiano, con intensità e profondità d’introspezione psicologica, i sentimenti di eroine sfortunate che soffrono e muoiono per amore.

La Bohème, in quattro quadri, dal romanzo Scènes de la Vie de Bohème di Henry Murger (1847 – 1849). Prima rappresentazione: Torino, Teatro Regio, 1 febbraio 1896.

Tosca, melodramma in tre atti, dal dramma La Tosca (1887) di Victorien Sardou. Prima rappresentazione: Roma, Teatro Costanzi, 14 gennaio 1900.

Madama Butterfly, tragedia giapponese in due atti, dal racconto Madame Butterfly (1898) di John Luther Long e dalla omonima tragedia giapponese (1900) che Long e David Belasco trassero dal racconto. Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 17 febbraio 1904.

La fanciulla del West, opera in tre atti, libretto di G. Civinini e C. Zangarini dal dramma The Girl of the Golden West (1905) di David Belasco. Prima rappresentazione: New York, Metropolitan Opera House, 10 dicembre 1910.

La rondine, commedia lirica in tre atti, libretto di G. Adami da un soggetto di Arthur M. Willner e Heinz Reichter.

Prima rappresentazione: Monte Carlo, Théâtre de l’Opéra, 27 marzo 1917.

Suor Angelica, dramma in un atto, libretto di G. Forzano. Prima rappresentazione: New York, Metropolitan Opera House, 14 dicembre 1918.

Turandot, in 3 atti – incompiuta alla morte di Puccini e completata da Franco Alfano su libretto di R. Simoni e G. Adami. Prima rappresentazione al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926 e diretta da Arturo Toscanini che sospese la rappresentazione proprio nel punto in cui Puccini aveva interrotto la composizione.

Programma

Crisantemi - preludio sinfonico

Chi il bel sogno di Doretta da La Rondine

Quando men vo e Mi chiamano Mimi da La Bohème

Vissi d'arte da Tosca

Un bel dì vedremo, e Tu, tu piccolo iddio da Madama Butterfly

Presentazione

Sachi NOGAMI, soprano giapponese, si è laureata in canto lirico al Tokyo College of Music, diplomata

al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma ed all’Accademia Teatro Coccia di Novara AMO.

Ha debuttato ne Le nozze di Figaro di W. A. Mozart e La Sonnambula di V. Bellini al New National Theater di Tokyo.

Come solista si è esibita ne la Sinfonia n.9 di L. van Beethoven con la Tokyo College of Music Symphony Orchestra a Chiba, Giappone.

In Italia, ha partecipato a varie opere: La cambiale di matrimonio di G. Rossini con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al Teatro di Villa Torlonia, l’Otello e La Forza del Destino di G. Verdi, Andrea Chénier di U. Giordano al Teatro Comunale di Bologna.

DANIELA ZERBINATI, soprano di Mantova, ha ottenuto la laurea e la specialità in canto lirico con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio G. B. Martini di Bologna, studiando sotto la guida di Donatella Debolini e Andrea Severi. Ha frequentato laboratori e master di perfezionamento con i maestri Chris Merritt, Leo Nucci, Katia Ricciarelli. Leonardo De Lisi, Claudio Desderi e Francesco Zingariello.

È risultata vincitrice a1° concorso di canto solistico Nazionale di Schio, V concorso lirico internazionale di Vercelli

Vincitrice per due volte della borsa di studio della fondazione Zucchelli per allievi di Conservatorio delle classi di canto e finalista al concorso lirico internazionale Enzo Sordello di Cuneo 2024.

Ha cantato con l’Orchestra sinfonica di Roma, al del Maggio musicale Fiorentino, al Comunale di Bologna, all’Auditorium dal Verme di Milano, al Teatro de’ servi e della Conciliazione di Roma, Teatro Guerrieri di Matera e Mercadante di Altamura, Stagione Lirica Estiva sul Complesso Monumentale del Priamar a Savona, al Rossini Opera Festival.

È stata testimonial della FIAT a Roma interpretando la celebre aria della Regina della notte durante l'esposizione della nuova automobile Jeep Grand Cherokee ed. 2013. Ha interpretato Serafina nel Campanello di G. Donizetti, la Regina della notte nel Die Zauberflöte di W. A. Mozart, Gilda in Rigoletto e Violetta ne La Traviata di G. Verdi, Mimì ne La Bohème di G. Puccini, Leonora ne Il Trovatore di G. Verdi, Micaela in Carmen di G. Bizet e Suor Angelica in Suor Angelica di G. Puccini nel teatro Guerrieri di Matera e Mercadante di Altamura.

Nel coro dell'opera di Parma, è stata il soprano solista nella prima esecuzione assoluta del concerto sinfonico In principio era l'acqua di Nico Cartosio nella Scuola Grande Evangelista a Venezia e, nel Te Deum di G. Verdi diretta dal M° Maxime Pascal nel Festival Verdi 2024, all'auditorium Paganini di Parma.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica, con il contributo di Confartigianato Imprese Cuneo, della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

I biglietti sono in vendita:

online sul sito www.promocuneo.it

Info e prenotazioni: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it