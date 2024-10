Proseguono le celebrazioni per l’80° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba

Prosegue il calendario di eventi per celebrare l’80° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba (zona libera dal 10 ottobre al 2 novembre 1944) e il 75° anniversario del Conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare nel 1949. Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura e il Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con l’Anpi sezione Alba-Bra, l’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe, l’Associazione culturale Ithaca e l’Associazione culturale Kora.

Venerdì 18 ottobre

Ore 18.00

Lezione d’oltremanica su I ventitré giorni della città di Alba

Online

L’università di Liverpool in collaborazione con il Centro Studi ha organizzato, nella settimana della lingua italiana nel mondo, una speciale lettura de I ventitre giorni della Città di Alba. L’evento è coordinato dalla prof.ssa Rosalba Biasini e vedrà la partecipazione straordinaria degli attori Andrea Castellini and Luca Occelli.

Di seguito il link per connettersi alla lettura fenogliana:

https://liverpool-ac-uk.zoom.us/j/98576088076?pwd=WIeobFxypV8KkP4ebXKa7HtB8UAGJH.1

Venerdì 18 ottobre

Ore 18.30

Lectio della Vicepresidente del Senato on. Anna Rossomando “La crisi della democrazia”

Sala Consiglio “Teodoro Bubbio”

Incontro pubblico organizzato dall’Associazione culturale Ithaca, cui interverrà la Vicepresidente del Senato on. Anna Rossomando, con una lectio intitolata “La crisi della democrazia”.

Domenica 20 ottobre

Ore 17.00

La RESISTENZA degli Alberi - Tiziano Fratus in dialogo con Roberto Cavallo

Palazzo Banca d’Alba

È ancora Beppe Fenoglio che ci offre lo spunto per raccontare la resistenza degli alberi. I boschi, i tronchi, le frasche, parlano, difendono, nascondono, vivono solitari come gli uomini in fuga: sono gli alberi a cui Johnny e Milton parlano, quelli che vengono scarnificati dall'attacco di San Cassiano e che abbracciano i partigiani durante i rastrellamenti nazifascisti. Tiziano Fratus e Roberto Cavallo prenderanno spunto dalle pagine fenogliane per un dialogo sugli alberi e gli uomini. Un rapporto vivo e atavico, raccontato anche dalle illustrazioni di Andrea Serio che assieme a Chiara Stival, curatrice della mostra, saranno presenti domenica per spiegarci come gli alberi siano protagonisti del progetto DIAGONALI. Una partecipazione che si arricchisce del contributo di VAIA in collegamento per raccontarci il progetto di piantumazione di 100.000 alberi e quali sono i futuri obiettivi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 23 e venerdì 25 ottobre

Ore 8.30 e 11.00

Conferenza “Democrazie e dittature: cosa sono, come nascono”

Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”

In un periodo di crisi delle democrazie, si propone agli studenti dell’ultimo anno degli IIS albesi una riflessione sulle dinamiche sociali, politiche e giuridiche proprie delle democrazie e delle dittature, sia dal punto di vista storico che politico. Le riflessioni sono a cura dell’ISRAT, Istituto Storico della Resistenza di Asti. Gli appuntamenti sono organizzati da ANPI, Sezione di Alba-Bra. L’incontro di venerdì 25 alle 8.30 è anche aperto al pubblico.