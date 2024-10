Coumboscuro, via alla rassegna letteraria "Retournar a l'Escolo"

Sono appuntamenti intimi, serate all’insegna della cultura e della letteratura quelli della rassegna “Retournar a l’Escolo”. Se poi l’appuntamento è nell’aula storica della Escolo del “Magistre di Coumboscuro”, emerge naturalmente il contesto umano e lirico che questo luogo rappresenta sin dal dopo guerra.

Infatti questa stanza dietro la chiesa di Santa Lucia, al pian terreno della canonica è stata l’aula di scuola fin dal 1860. Nella sua lunga vicenda umana, quest’angolo di montagna e di vita, dalle travi in castagno, finestre protette da antiche inferiate, stufa a legna e lavagne in pietra, è luogo noto in Europa per aver accolto l’avventura del “Magistre” ed i suoi ragazzi, che sin dagli anni 1940, hanno dato vita alla riscoperta della civiltà alpina di matrice linguistica provenzale, presente nelle valli piemontesi a ridosso con l’adiacente territorio della regione Provenza.

Un’avventura, una fucina didattica e letteraria – così ben raccontata dal film di successo “Darreire l’ourisount” di Sandro Gastinelli, che oggi fa da cornice emotiva alla rassegna d’incontri culturali “Retournén a l’Escolo”: tra i suoi banchi si svolgeranno tre serate autunnali di incontri serali (ore 21,00).

L’originale iniziativa si apre ad un vasto pubblico con tematiche ed ospiti variegati:

PROGRAMMA

18 ottobre ore 21,00 – Maria Bramardi - MARIO MADALENO: il culto di Maria la Maddalena tra Provenza e Piemonte

15 novembre - ore 21,00 – Franco Peano e Cristiano Lepore LE ALTEZZE DI FRANCO BATTIATO – Lirismo, spiritualità e misticismo nella produzione letteraria e musicale del grande artista siciliano

13 dicembre - ore 21,00 – Giovanni Martini - LA MONTAGNA DEI REIRE - memoria collettiva del popolo delle Alpi occidentali: trent’anni di ricerche del patrimonio popolare della montagna cuneese tra storia, narrazioni, guerre, lingue, emigrazione, miti.

Vista la ristrettezza del locale, i posti sono limitati.

Queste “veià letterarie” si chiudono in un momento conviviale, con una merenda a cui i partecipanti potranno contribuire, portando bevande o piatti dolci o salati… ed una “asquio”, un pezzo di legno, come facevamo gli allievi d’un tempo, quando dovevano contribuire a riscaldare l’aula delle scuole di montagna.

Per informazioni: tel. + 39.0171.98707 • 328.6039251 • info@coumboscuro.org • www.coumboscuro.org