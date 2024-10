Cherasco, pronta per l'inaugurazione la restaurata chiesa di San Gregorio

Dopo 2 anni dalla chiusura, sabato 26 ottobre riapre la Chiesa di San Gregorio chiusa per restauri. L’edificio, concesso da tempo in comodato d’uso al Comune dalla Parrocchia, è stato destinato a sede per mostre ed eventi: i lavori di recupero e ammodernamento sono iniziati nella primavera 2023. Tale intervento, quantificato nell’importo totale di 1.000.000 di euro è stato finanziato per 720.000 euro con contributo denominato “Fondo per la cultura” del Ministero della Cultura, € 180.000 mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, 100.000 euro con fondi comunali.

Il progetto ha incluso lavori mirati a risolvere problemi strutturali (una serie di crepe nella muratura) dell’edificio, costruito a fine Duecento e profondamente rimaneggiato a fine Seicento. Sono poi stati eseguiti il ripristino dei serramenti e il restauro degli affreschi barocchi (opera del pittore canellese Giovanni Carlo Aliberti e dell’artista monregalese Andrea Pozzo), l’installazione di due porte a bussola, in corrispondenza dell’ingresso principale dell’edificio (su via Garibaldi) e di quello secondario (che si apre su via dell’Ospedale), il sistema di riscaldamento (che era mancante), l’installazione di un nuovo impianto elettrico, di illuminazione e di apparati audiovisivi. In ultimo è stato previsto anche il recupero dei portoni lignei.

In occasione dell’apertura della Chiesa sarà inaugurata la mostra fotografica di Bruno Costamagna “Cherasco, in particolare”. Si tratta della seconda esposizione del fotografo di Cherasco che per 40 anni ha avuto lo studio fotografico nel centro storico e ha continuato a fotografare la sua città in ogni stagione: la mostra è composta da un centinaio di immagini, scattate quasi tutte dal 2010 in poi, accompagnate da didascalie di Flavio Russo.

Durante l’inaugurazione della chiesa sarà anche presentato il nuovo volume ad opera del prof. Bruno Taricco “La Pievania di San Gregorio di Cherasco”, il direttore del museo civico Adriani, nonché grande storico di Cherasco e delle sue ricchezze artistiche ha affrontato un nuovo lavoro di scrittura dedicandolo all’edificio religioso in oggetto a partire dalle origini ad oggi.

«La Chiesa di San Gregorio è stata nel corso degli anni più volte scenario di mostre e rappresentazioni artistiche – dice il sindaco Claudio Bogetti – proprio per la sua funzionalità si è deciso di avviare questo progetto di restauro non solo per adibire un nuovo spazio espositivo, ma anche per recuperare le molteplici testimonianze storiche della struttura dalla sua fondazione fino ai giorni nostri».

«Con il ritorno alla sua piena funzionalità – dice Mara Degiorgis consigliera delegata alla cultura – la Chiesa di San Gregorio intreccia il passato con l’arte contemporanea aprendo le sue porte ad artisti, mostre e perfomance».