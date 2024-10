Prosegue la collaborazione tra il Cuneo Volley e Dental Feel.

Il Club biancoblù affida anche in questa stagione la salute dentale dei propri atleti, dall’A2 all’Under 13, con una prima visita gnatologica offerta dal Cuneo Volley per tutti, presso l’ambulatorio dentistico del Dott. Alberto Fabbri, diretto da Sergio Giaquinta all’interno della Galleria commerciale dell’Ipercoop di Cuneo (DS. Dott.ssa Maria Paula Lorenzatti) al primo piano.

« La salute dentale è essenziale per il benessere generale di tutto il corpo ed ha uno stretto legame anche con le prestazioni sportive: dal corretto equilibrio dei muscoli di testa e collo derivano infatti diretti benefici per l’equilibrio neuro-muscolare di tutto il corpo, condizione fondamentale per un atleta. Sostenere il Cuneo Volley rappresenta per noi un impegno nel promuovere la salute e lo spirito di squadra, valori che riteniamo fondamentali per il benessere individuale e collettivo» - Dott. Alberto Fabbri.

Gli ambulatori dentistici sono nati per volontà del Dott. Alberto Fabbri, chirurgo implantologo, che spinto dalla sua grande passione per l’odontoiatria ha voluto trasferire tutto il know how acquisito negli anni per creare Dental Feel: ambulatori dentali facilmente accessibili a tutta la famiglia che mettono a disposizione di ogni paziente prestazioni mediche qualificate, con l’ausilio di tecnologie sempre aggiornate. Gli ambulatori Dental Feel sono aperti dal lunedì alla domenica, con orario continuato, in modo da offrire la massima disponibilità oraria ai pazienti.

Il personale medico di Dental Feel è valutato personalmente dal Dott. Alberto Fabbri attraverso di una scrupolosa selezione, attivata sulla base di rigorosi standard qualitativi ai quali i medici devono attenersi al fine di soddisfare positivamente ogni caso e ogni paziente.

Prenotare è facile basta un click sul sito web www.dentalfeel.it