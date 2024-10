Bra, un anno senza Bernardo Negro: un tributo per ricordare la sua poesia

Sarà un po’ come riascoltare una vecchia canzone che ci accompagna come un’amica invisibile e che ora, di colpo, torna a suonare. Avvertenza: preparate i fazzoletti, tanti.

non sapevo definire. Quando mio padre

benedì la mia adolescenza per l’ultima volta

che mettevano una stella in più col faretto

per chiamarti. Bra mi sorrise mentre

come il tempo fende gli anni migliori.

di Bra in “Bra, Immagini nel Tempo” con le vie

di sorrisi per lo scatto della Barbieri o di Behrens.

le vie per portarmi segrete confidenze,

per dirmi come era affondata una generazione

e come poteva risorgere. Invecchiavo

Lì confessai me stesso mentre, da Savigliano,

E fu per Clemente che conobbi Giampiero Neri,

per me dolcemente misteriosa come la visione