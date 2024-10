Savigliano ha ospitato il corso teorico-pratico di radiologia d'emergenza

Si è svolto ieri giovedì 17 ottobre, alla Crusà Neira di Savigliano, il corso teorico-pratico di “Radiologia d’emergenza”, un evento dedicato alla formazione specialistica e alla pratica clinica di medici neo specialisti e in formazione nei settori di Radiodiagnostica, Chirurgia Generale e Medicina d’Urgenza.

Organizzato per favorire la conoscenza delle principali tecniche diagnostiche e la gestione multidisciplinare dei traumi addominali chiusi, il corso ha visto la partecipazione di relatori provenienti da alcuni dei principali centri Spoke e Hub del Piemonte.

L'evento è stato suddiviso in due parti: la prima, teorica, ha occupato la mattinata con lezioni mirate a comprendere le domande cliniche poste dai vari specialisti coinvolti nel trattamento del trauma addominale, mentre la seconda parte, pomeridiana, ha offerto una sessione pratica con la presentazione di casi clinici concreti. In particolare, il corso ha approfondito la cooperazione tra i DEA di I e II livello, evidenziando l’importanza di una gestione sinergica e coordinata tra i due tipi di strutture, così da garantire la massima efficienza nell’assistenza ai pazienti.

Tra i temi centrali del corso vi è stata l’analisi del ruolo della Radiologia d’emergenza nel trattamento del trauma chiuso dell’addome, con interventi dedicati alla casistica TC nei centri Spoke e alla Radiologia Interventistica nei DEA di I livello.

La partecipazione di esperti ha permesso ai medici presenti di confrontarsi su questioni tecniche e operative, come i protocolli di gestione tra i centri Spoke e Hub e gli errori da evitare nel trasferimento di pazienti.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda che ha coinvolto radiologi, clinici e chirurghi di primo piano, con l’obiettivo di discutere i rapporti tra i DEA di I e II livello e proporre soluzioni per migliorare la cooperazione tra le strutture sanitarie.

Il corso teorico-pratico ha anche guardato al futuro della Radiologia d’emergenza, con interventi che hanno esplorato lo stato dell’arte nella gestione del trauma chiuso e il potenziale della teleradiologia per migliorare l'efficacia diagnostica e terapeutica nei contesti di emergenza. Il coinvolgimento di specialisti in missioni all’estero ha inoltre arricchito il dibattito, offrendo spunti di riflessione sulla Radiologia in scenari internazionali.

Concludendo la giornata formativa, il dottor Giulio Salmè responsabile scientifico e primario di Radiologia dell’ospedale del SS. Annunziata di Savigliano ha sottolineato l’importanza di continuare a promuovere momenti di confronto come questo per migliorare la preparazione e la collaborazione tra i professionisti della salute.