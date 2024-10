Rifiuti interrati a San Rocco Cherasca: controlli in corso di polizia municipale e forestale

Nei giorni scorsi la polizia municipale di Alba, insieme alla guardia forestale, ha fatto dei controlli a San Rocco Cherasca, frazione di Alba, in seguito alla segnalazione di un

Dopo la duplice segnalazione, si è deciso di fare una verifica coordinata e congiunta. "Stiamo verificando se la segnalazione è attendibile, ma la situazione sembra meno grave di come ci era stata descritta. Stiamo procedendo all'analisi dei rifiuti", spiega il comandante della polizia municipale di Alba Antonio Di Ciancia.

Si sono, intanto, intensificati i controlli in vista del Baccanale, al via questo week end, in special modo nella zona della stazione. "L'attenzione è molto alta perché si tratta di una zona a ridosso del centro storico - spiega Di Ciancia -. E poi ci avevano segnalato la presenza di persone che dormivano nella passerella, per cui stiamo facendo anche questo tipo di controlli capillari".