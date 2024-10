Una firma importante per le donne e per lo sport

Il Soroptimist Club di Cuneo, in collaborazione con il comune di Cuneo (Assessorato alle Parità e Antidiscriminazioni: dr.ssa Cristina Clerico e Assessorato allo Sport Dr. Valter Fantino) firma la “Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”.

La firma della Carta rientra nel progetto nazionale DONNE E SPORT, promosso dal Soroptimist International d’Italia in collaborazione con ASSIST Associazione Nazionale Atlete.

La Presidente del Soroptimist di Cuneo così si esprime: “Siamo orgogliose di poter sottoscrivere questo documento molto importante, che nasce per la tutela dei diritti delle atlete ed ha tra i suoi obiettivi: la sensibilizzazione sui temi riguardanti le pari opportunità e i diritti nello sport, l’utilizzo di un linguaggio di genere inclusivo e la promozione della cultura sportiva in generale. Saranno con noi le Autorità nazionali del Soroptimist: la Presidente Adriana Macchi e la Program Director Nazionale Rita Chiappa.

Ho particolarmente apprezzato l’atteggiamento concreto e puntuale dell’ Assessora Clerico, che ha chiesto che la firma del documento non si limiti ad essere una dichiarazione d’intenti, ma che sia occasione per favorire meccanismi operativi che garantiscano la reale applicazione dei principi enunciati, diventando supporto anche per gli aspetti pratici come ad esempio: criteri di utilizzo degli impianti sportivi, la raccolta dei dati, la comunicazione, il sostengo alle atlete e la valutazione dei risultati conseguiti”.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Coni piemontese, del Provveditorato agli Studi e del Comune di Cuneo, a dimostrare la cultura universale dello sport e del rispetto, l’importanza della pratica sportiva femminile sin dalla prima infanzia, senza interruzioni, abbandoni o allontanamenti, determinati dalla discriminazione di genere, sono valori da tutelare, ma soprattutto da vivere e far rispettare.

E’ previsto un intervento finalizzato a riportare i dati della pratica sportiva a cura del Centro Studi della Fondazione CRC di Cuneo e della Dr.ssa Claudia Martin delegato CONI per la provincia di Cuneo.

Un impegno ulteriore a favore del rispetto e della tutela delle donne e dello sport.