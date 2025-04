Confapi Cuneo ottiene la certificazione per la parità di genere

CONFAPI CUNEO, l’Associazione datoriale di categoria delle PMI della Provincia di Cuneo, ha ottenuto la Certificazione di Parità di Genere UNI/PdR 125:2022. Un attestato che mira a promuovere pratiche responsabili incoraggiando tutte quelle azioni che possono ridurre la disuguaglianza e valorizzare il merito e la parità tra i generi.

Il riconoscimento è stato raggiunto grazie alla collaborazione con BE4 Innovation, e formalizzato dall’ente certificatore “DASA Raegister” sulla base di un processo di valutazione dei kpi (Key Performance Indicator) qualitativi e quantitativi che permettono di monitorare e misurare i risultati e valutarne l'efficacia in termini di: cultura e strategia d’impresa, governance, processi HR, opportunità di sviluppo ed equità retributiva per genere.

Il conseguimento di questa certificazione per Confapi è solo l’inizio di un percorso più ampio, un impegno continuativo che si declina nella messa in atto di una efficace politica della parità di genere, un maggiore equilibrio uomo-donna, una migliore equità salariale e una migliore conciliazione lavoro-vita privata. Per conseguire gli obiettivi prefissati, come spiegano dalla direzione di Confapi Cuneo, è stato istituito un apposito Comitato guida composto dalle presidenze di Confapi e di ConfapiD, il gruppo imprenditoria femminile dell’associazione, insieme alla Direzione generale e alla responsabile della comunicazione.

Ma non solo. Confapi Cuneo ha istituito da quest’anno anche lo SPORTELLO DI PARITÀ, per accompagnare tutte le imprese verso la certificazione di genere e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e responsabilità, migliorarne la reputazione e accedere a incentivi e sgravi fiscali. Innovazione, meritocrazia, impegno e gioco di squadra tra professionisti qualificati, sono i cardini su cui si fonda l’associazione e che intende mettere a disposizione delle aziende che ne faranno richiesta.